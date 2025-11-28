Μυστήριο: Πέθανε σπάνια καμηλοπάρδαλη χωρίς κηλίδες σε ηλικία 2 ετών - iefimerida.gr

Μια σπάνια καμηλοπάρδαλη χωρίς κηλίδες πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες μόλις δύο χρόνια μετά τη γέννησή της σε ζωολογικό κήπο του Τενεσί, η οποία είχε προκαλέσει διεθνή προσοχή.

Η Kipekee πέθανε την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση στη σελίδα του ζωολογικού κήπου στο Facebook.

Οι καμηλοπαρδάλεις μπορούν να ζήσουν έως και 25 χρόνια στην άγρια ​​φύση ή και περισσότερο σε αιχμαλωσία, σύμφωνα με το National Geographic. «Θα διεξαχθεί πλήρης νεκροψία για να κατανοήσουμε τι συνέβη», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος στην ανακοίνωσή του.

Η Kipekee πήρε το όνομά της από τη λέξη στα Σουαχίλι για το μοναδικό, αλλά η σπάνια γενετική μετάλλαξη που την άφησε χωρίς κηλίδες είναι απίθανο να έπαιξε ρόλο στον πρόωρο θάνατό της. Οι κηλίδες στις καμηλοπαρδάλεις τις βοηθούν να καμουφλάρονται στην άγρια ​​φύση, επομένως η έλλειψή τους δεν αποτελεί μειονέκτημα σε ένα περιφραγμένο περιβάλλον ζωολογικού κήπου.

Όταν γεννήθηκε το 2023, η Kipekee θεωρήθηκε η πρώτη καμηλοπάρδαλη χωρίς κηλίδες από το 1972, όταν ένα ζώο ονόματι Toshiko γεννήθηκε στο Τόκιο. Μία δεύτερη καμηλοπάρδαλη χωρίς κηλίδες ανακαλύφθηκε στη Ναμίμπια λίγους μήνες αργότερα.

Μετά τη γέννηση της Kipekee, η επισκεψιμότητα στον ζωολογικό κήπο Μπράιτς εκτοξεύθηκε. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο ζωολογικός κήπος είχε κατασκευάσει ένα δεύτερο χώρο στάθμευσης για να διαχειρίζεται τα πλήθη των επισκεπτών, ανέφεραν δημοσιεύματα τότε.

«Η Kipekee άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο — και κατείχε μια πολύ ξεχωριστή θέση στις καρδιές όσων είχαν το προνόμιο να τη φροντίζουν κάθε μέρα», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος στην ανακοίνωσή του. Πάνω από χίλιοι άνθρωποι έχουν σχολιάσει την ανάρτηση τονίζοντας την ομορφιά του σπάνιου ζώου και δημοσιεύοντας βίντεο από όταν την επισκέφθηκαν.