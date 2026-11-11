Πέθανε ξαφνικά ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ, Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ - iefimerida.gr

Ο Ρώσος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, πέθανε αιφνιδίως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, σε ηλικία 66 ετών, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την είδηση μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την ανακοίνωση του υπουργείου, το οποίο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διπλωμάτη.

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντρ Νίκιτιτς Ντάρτσιεφ, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.



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Ο Ντάρτσιεφ είχε διοριστεί πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον στις 6 Μαρτίου 2025, με απόφαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διαδεχόμενος τον Ανατόλι Αντόνοφ.

Πρόκειται για έναν έμπειρο διπλωμάτη, με μακρά παρουσία στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία και εξειδίκευση στις σχέσεις με τη Βόρεια Αμερική.

Στο παρελθόν είχε διατελέσει πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά, από το 2014 έως το 2021, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση του αρμόδιου τμήματος για τη Βόρεια Αμερική στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η τοποθέτησή του στην Ουάσιγκτον είχε ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς συνέπεσε με την προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Μόσχας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μια εξέλιξη που είχε προκαλέσει έντονες ανησυχίες στην Ουκρανία και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Όπως αναφέρει το CNN, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.