Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς -Έπαιξε και τον Βαραββά στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς (Stacy Keach), με την είδηση να σκορπίζει θλίψη στη βιομηχανία του θεάματος.
Ο Κιτς έγινε ιδιαίτερα γνωστός ενσαρκώνοντας τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Mike Hammer στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, καθώς και για τους ρόλους του στα Prison Break, Fat City, American History X και την καταξιωμένη του πορεία στο θέατρο.
Επίσης, ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Βαραββά στη μνημειώδη θρησκευτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» (1977), του Φράνκο Τζεφιρέλι.
Παρά τη σύντομη εμφάνισή του, η ερμηνεία του ως ο επαναστάτης και κατάδικος που απελευθερώνεται από τον Πόντιο Πιλάτο αντί του Ιησού άφησε έντονο αποτύπωμα, αποτελώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της καριέρας του στη βιβλική τηλεοπτική ιστορία.
Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του, στην Μαγκνταλένκα της Πολωνίας, από καρδιακή ανεπάρκεια.
Καθώς ο Κιτς πέθανε στην Πολωνία, όπου έμενε τα τελευταία χρόνια με τη σύζυγό του, η οικογένειά του αναμένεται να οργανώσει την κηδεία τις επόμενες ημέρες. Μένει να επιβεβαιωθεί αν η ταφή ή η τελετή θα πραγματοποιηθούν εκεί ή στις ΗΠΑ.