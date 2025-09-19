 Πέθανε ο παραγωγός του Χόλιγουντ Τζόελ Μος -Βραβευμένος με Grammy, συνεργάστηκε με θρύλους - iefimerida.gr
Πέθανε ο παραγωγός του Χόλιγουντ Τζόελ Μος -Βραβευμένος με Grammy, συνεργάστηκε με θρύλους

Ο Τζόελ Μος
Απεβίωσε ο μουσικός παραγωγός Τζόελ Μος
Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ένας από τους κορυφαίους μουσικούς παραγωγούς του Χόλιγουντ, ο Τζόελ Μος.

Ο Μος, επτά φορές βραβευμένος με Grammy, θεωρείται από πολλούς ως ο σημαντικότερος άνθρωπος της μουσικής βιομηχανίας.

Συνεργάστηκε με θρύλος της μουσικής όπως οι Eagles, Λιτλ Ρίτσαρντ, Τζόνι Κας, Τζο Κόκερ, Red Hot Chili Peppers και Talking Heads. 

Έχει βραβευτεί με Grammy για την παραγωγή του cast recording του In the Heights, ενός μιούζικαλ του Broadway.

Συνεργάστηκε με την Paramount Pictures όπου έγραψε τη μουσική σε ταινίες όπως . Αυτός ο ρόλος του επέτρεψε να προσφέρει μουσικές συνθέσεις για ταινίες του Χόλιγουντ, όπως η «Ολέθρια σχέση», «Η Προφητεία» κ.α.

