Πέθανε ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο -Ο «αρχηγός των αρχηγών» των καρτέλ του Μεξικού που έστησε το εμπόριο ναρκωτικών

Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο, ένας άλλοτε πανίσχυρος Μεξικανός διακινητής ναρκωτικών, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία Αμερικανού πράκτορα της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών το 1985. Ο Γκαγιάρδο πέθανε στις 15 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο του Μεξικού.



Οι τοπικές αρχές ασφαλείας ανέφεραν ότι ο Φέλιξ Γκαγιάρδο μεταφέρθηκε στις 13 Νοεμβρίου σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Γκουαδαλαχάρα, στο δυτικό Μεξικό, όπου πέθανε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, γύρω στις 14:00, από πολυοργανική ανεπάρκεια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

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Γεννημένος το 1946 στην Κουλιακάν, στην πολιτεία Σιναλόα, ο Φέλιξ Γκαγιάρδο εργάστηκε ως αστυνομικός και σωματοφύλακας ενός τοπικού κυβερνήτη, προτού συνιδρύσει το καρτέλ της Γκουαδαλαχάρα. Ανεβαίνοντας στην κορυφή της εγκληματικής ιεραρχίας τη δεκαετία του 1970, εξελίχθηκε σε έναν από τους αρχιτέκτονες του σύγχρονου εμπορίου ναρκωτικών στο Μεξικό.

Ο άνθρωπος που έστησε το σύγχρονο εμπόριο ναρκωτικών στο Μεξικό

Η εγκληματική του αυτοκρατορία αναπτύχθηκε καθώς σύναψε συμμαχίες με Κολομβιανούς βαρόνους των ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και το καρτέλ του Μεντεγίν του Πάμπλο Εσκομπάρ, προκειμένου να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποίησε επίσης καινοτόμες μεθόδους, όπως ελαφρά αεροσκάφη, για τη μεταφορά των ναρκωτικών σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο.

Ο Φέλιξ Γκαγιάρδο, γνωστός ως «αφεντικό των αφεντικών», καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης για αδικήματα που αφορούσαν τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη κατοχή όπλων.

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Επιπλέον, του επιβλήθηκε ξεχωριστή ποινή φυλάκισης 37 ετών για την απαγωγή και τη δολοφονία, το 1985, του πράκτορα της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα, καθώς και του Μεξικανού πιλότου Αλφρέδο Θαβάλα Αβελάρ. Ο ίδιος υποστήριζε ότι ήταν αθώος για τις συγκεκριμένες δολοφονίες.



Ο Καμαρένα είχε προκαλέσει την οργή τους, καθώς είχε ανακαλύψει και στη συνέχεια καταστρέψει μια τεράστια φυτεία μαριχουάνας στην πολιτεία Τσιουάουα, η οποία ανήκε στην εγκληματική οργάνωση.



Ο θάνατός του πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχει εξαπολύσει ποτέ η αμερικανική κυβέρνηση στη Βόρεια Αμερική.



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Το 1989, ο Φέλιξ Γκαγιάρδο συνελήφθη και καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη. Καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν, του χορηγήθηκε το 2022 άδεια έκτισης της ποινής του σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ωστόσο, τεχνικά προβλήματα με το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης μέσω συσκευής εντοπισμού στον αστράγαλο εμπόδισαν τη μεταφορά του στο σπίτι. Τελικά, πέθανε σε νοσοκομείο της Γκουαδαλαχάρα.



Τη δεκαετία του 1980, ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν συστήθηκε στον Φέλιξ Γκαγιάρδο, ο οποίος του ανέθεσε την ευθύνη της διαχείρισης των επιχειρησιακών και εφοδιαστικών λειτουργιών της εγκληματικής του οργάνωσης.

Μετά τη σύλληψη του Φέλιξ Γκαγιάρδο και τη διάλυση της οργάνωσής του, προέκυψε το καρτέλ της Σιναλόα, με επικεφαλής τον Γκουσμάν, ο οποίος εξελίχθηκε σε μία ακόμη εμβληματική μορφή της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας.



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Το 2019, ο Γκουσμάν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για κατηγορίες που περιλάμβαναν τη διακίνηση ναρκωτικών και το ξέπλυμα χρήματος, έπειτα από μία από τις πλέον προβεβλημένες δικαστικές δίκες στην πρόσφατη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η ιστορία του έγινε αργότερα γνωστή σε ευρύτερο κοινό, όταν ο ηθοποιός Ντιέγκο Λούνα τον υποδύθηκε στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Narcos: Mexico», η οποία προβλήθηκε το 2018.