Πέθανε η πολυβραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ, σε ηλικία 77 ετών - iefimerida.gr

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η πολυβραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ, γνωστοποίησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.

Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε κερδίσει δύο βραβεία Σεζάρ καλύτερης ηθοποιού.

Αρρωστη, με την κατάσταση της υγείας της να είναι ανησυχητική από το περασμένο καλοκαίρι, η Μπαγιέ, η οποία είχε εμφανιστεί σε ταινίες των Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπρόλ, πέθανε «το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy», δήλωσε η οικογένειά της. Πρόκειται για μια ασθένεια που εκδηλώνεται ως συνδιασμός άνοιας και Πάρκινσον.

Η Ναταλί Μπαγιέ υπήρξε σύντροφος του διάσημου Γάλλου ερμηνευτή Τζόνι Χαλιντέι και έχει μια κόρη, την Λόρα Σμετ, από άλλον γάμο.