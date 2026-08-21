Πέθανε η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του Αμερικανού πρώην ΥΠΕΞ Χένρι Κίσινγκερ -«Η απόλυτη διπλωμάτης -Σοφή και διακριτική» - iefimerida.gr

Σχεδόν 3 χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, έφυγε από τη ζωή η Νάνσι Κίσινγκερ, σύζυγος του Αμερικανού πρώην υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ.



Η Νάνσι Κίσινγκερ πέθανε χθες Πέμπτη, σε ηλικία 92 ετών στο σπίτι της στο Σάουθ Κεντ του Κονέκτικατ.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ και η σύζυγός του, Νάνσι Κίσινγκερ, φτάνουν για κρατικό δείπνο στον Λευκό Οίκο, Τρίτη 24 Απριλίου 2018, Ουάσιγκτον / AP Photo/Alex Brandon

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Επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φορντ, ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας (1969-1975) και υπουργός Εξωτερικών (1973-1977), ο Χένρι Κίσινγκερ επηρέασε αποφασιστικά τη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Ήταν πρωταγωνιστής της παγκόσμιας διπλωματίας, τόσο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου όσο και για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, για τον τερματισμό του οποίου είχε λάβει μάλιστα και Νόμπελ Ειρήνης.

Ωστόσο, σήμερα θεωρείται αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, «οραματιστής» για τους υποστηρικτές του και «εγκληματίας πολέμου» για τους αντιπάλους του.

Ο Χένρι Κίσινγκερ απεβίωσε στις 30/11/2023 σε ηλικία 100 ετών.

Ο Χένρι και η Νάνσι Κίσινγκερ παντρευτήκαν στις 30 Μαρτίου 1974 και έμειναν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής τους, αν και ο ισχυρός διπλωμάτης είχε τη φήμη του «γυναικά».



Το ζευγάρι δεν απέκτησε βιολογικά παιδιά, αλλά η Νάνσι είχε δύο θετά παιδιά τα οποία ο σύζυγός της είχε αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο με την Αν Φλάισερ.

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«Η απόλυτη διπλωμάτης -Σοφή και διακριτική»

Η σύζυγος του, η ψιλόλιγνη Νάνσι, υποστήριζε και συνόδευε συχνά τον Χένρι Κίσινγκερ στα επίσημα ταξίδια του στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, φωτογραφιζόμενη μάλιστα μαζί του και τους ξένους ηγέτες.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, με τη σύζυγό του, Νάνσι, κατά τη διάρκεια του διήμερου ταξιδιού του στο Ισραήλ τον Ιανουάριο του 1981 / AP Photo/ Max Nash)

Μάλιστα, ως ζευγάρι έδιναν μια «αταίριαστη» εικόνα, καθώς η Νάνσι υπερέβαινε σε ύψος τον σύζυγό της και πολλούς παγκόσμιους ηγέτες.

Μάλιστα, το 1975, στη διάρκεια μιας συνάντησης το 1975 στο Πεκίνο, ο Μάο Τσε Τουνγκ θαύμασε το ύψος της, με το αρχειακό βίντεο να έχει γίνει viral τα τελευταία χρόνια.

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Σχολιάζοντας τον θάνατό της, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικ Μπλούμπεργκ, χαρακτήρισε τη Νάνσι Κίσινγκερ «μια δύναμη ιδεών και διορατικότητας» τις οποίες εφάρμοσε τόσο στην κυβέρνηση όσο και τη φιλανθρωπία – και ως την «πιο πολύτιμη και έμπιστη σύμβουλο» του Χένρι.

«Ήταν η απόλυτη διπλωμάτης - τόσο σοφή όσο και διακριτική - και ξέρω πόσο απόλυτα τη θαύμαζε και την αγαπούσε ο Χένρι. Η (σύζυγός μου) Νταϊάνα και εγώ είχαμε την τύχη να την αποκαλούμε αγαπημένη φίλη και να βλέπουμε την εξαιρετική τους συνεργασία στην πράξη κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Θα μας λείψει πολύ», ανέφερε ο Μπλούμπεργκ.