Πέθανε η Connie Francis -Αυτό το τραγούδι της έγινε τώρα viral λόγω TikTok ενώ είχε κυκλοφορήσει πριν 60 χρόνια - iefimerida.gr

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η τραγουδίστρια Connie Francis , δύο εβδομάδες αφότου είχε αποκαλύψει ότι νοσηλευόταν λόγω έντονου πόνου.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο στενός της φίλος και πρόεδρος της δισκογραφικής της εταιρείας Concetta Records, Ron Roberts, μέσω ανάρτησης στο Facebook την Πέμπτη 17 Ιουλίου.



«Με βαριά καρδιά και απέραντη θλίψη σας ενημερώνω για τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Connie Francis χθες το βράδυ», έγραψε, σημειώνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν.



Η Francis είχε αποκαλύψει στις αρχές Ιουλίου ότι βρισκόταν ξανά στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες μετά είχε δηλώσει πως ένιωθε καλύτερα. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι «επέστρεψε στο νοσοκομείο» στις 2 Ιουλίου, λέγοντας στους θαυμαστές της ότι «υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ελέγχους για να προσδιοριστεί οι αιτίες του ακραίου πόνου που βιώνω».



Η Francis είχε επανέλθει πρόσφατα στην επικαιρότητα καθώς το τραγούδι της «Pretty Little Baby» έγινε viral στο TikTok, 63 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Η καριέρα

Η Connie Francis, γεννημένη ως Concetta Franconero το 1937 στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ, υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες της δεκαετίας του ’50 και του ’60, με επιτυχίες όπως τα Who’s Sorry Now?, My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are και Don’t Break The Heart That Loves You.



Ήδη από την ηλικία των 4 ετών, άρχισε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ταλέντων και καλλιστεία, με την ενθάρρυνση του πατέρα της, τραγουδώντας και παίζοντας ακορντεόν. Υπέγραψε συμβόλαιο δισκογραφίας με την MGM Records το 1955, αλλά τα περισσότερα από τα πρώτα της singles δεν είχανεπιτυχία. Η δισκογραφική εταιρεία επρόκειτο να την αποσύρει, αλλά ο πατέρας της την έπεισε να ηχογραφήσει μια εκδοχή του «Who's Sorry Now?». Το κομμάτι δεν τα πήγε καλά μέχρι που προβλήθηκε στη δημοφιλή μουσική εκπομπή American Bandstand το 1958.

Η καριέρα της έκτοτε εκτοξεύθηκε και ακολούθησαν οι επιτυχίες: My Happiness, Lipstick on Your Collar και Among My Souvenirs. Το άλμπουμ της του 1959, Connie Francis Sings Italian Favorites, έγινε το πιο επιτυχημένο της, και το Everybody's Somebody's Fool της δεκαετίας του 1960 έγινε το πρώτο της Νο. 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το πρώτο από σόλο γυναίκα καλλιτέχνη στο Billboard Hot 100.

Προσωπικές τραγωδίες

Ωστόσο, η ζωή της στιγματίστηκε από προσωπικές τραγωδίες: το 1974 έπεσε θύμα βιασμού, το 1981 δολοφονήθηκε ο αδελφός της από τη μαφία, ενώ πάλεψε με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και επιχείρησε να αυτοκτονήσει το 1984.



Η Francis υπήρξε παντρεμένη τέσσερις φορές και είχε έναν υιοθετημένο γιο. Στην καρδιά της, ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο τραγουδιστής Bobby Darin, με τον οποίο όμως τους χώρισε ο πατέρας της ο οποίος ασκούσε μεγάλη επιρροή πάνω της.