Πέτερ Μάγιαρ: Ο άνθρωπος που συνέτριψε τον Όρμπαν -Όταν ήταν παιδί είχε φωτογραφία του στο δωμάτιό του - iefimerida.gr

Ο Πέτερ Μάγιαρ αποτελεί σήμερα το πιο εντυπωσιακό και απρόβλεπτο φαινόμενο στην πολιτική σκηνή της Ουγγαρίας.

Από ένα παιδί που θαύμαζε τον Βίκτορ Όρμπαν και είχε τη φωτογραφία του στον τοίχο του δωματίου του, εξελίχθηκε σε βασικό αντίπαλό του, τερματίζοντας μια κυριαρχία που διαρκεί πάνω από 16 χρόνια.

Η ιστορία του Μάγιαρ ξεκινά ουσιαστικά με την ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ουγγαρία το 1989-1990, μια περίοδο που σημάδεψε βαθιά τη γενιά του, αναφέρει το Reuters. Ο ίδιος έχει περιγράψει εκείνα τα χρόνια ως μια «έκρηξη ενέργειας», όπου η δημοκρατία και η ελευθερία έμοιαζαν εφικτές και συναρπαστικές στην χώρα του, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο Μάγιαρ θαύμαζε τον Όρμπαν

Τότε, ο νεαρός Όρμπαν αναδεικνυόταν σε σύμβολο του αντικομμουνιστικού αγώνα, γεγονός που εξηγεί γιατί αποτέλεσε πρότυπο για τον μικρό Μαγιάρ, ο οποίος εμπνέονταν από τις ίδιες ιδέες.

Γεννημένος το 1981 σε οικογένεια νομικών, ο Μάγιαρ ακολούθησε παρόμοια πορεία, σπουδάζοντας νομικά και εντασσόμενος αργότερα στο διπλωματικό σώμα της χώρας. Η καριέρα του συνδέθηκε για χρόνια με το κατεστημένο σύστημα εξουσίας της Ουγγαρίας, ιδιαίτερα μέσω του γάμου του με την Γιούντιτ Βάργκα, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και στενή συνεργάτιδα του Όρμπαν. Ωστόσο, η προσωπική και πολιτική του πορεία άλλαξε ριζικά μετά το 2023, όταν το ζευγάρι χώρισε και η Βάργκα αποχώρησε από την πολιτική σκηνή, εν μέσω σκανδάλων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ρήξη του Μάγιαρ με το κυβερνών σύστημα υπήρξε απότομη αλλά καθοριστική και μόλις πριν δύο χρόνια, το 2024. Μέσα σε λίγους μήνες, πέρασε από τη σχετική αφάνεια σε πρωταγωνιστικό ρόλο, καταγγέλλοντας το Fidesz για διαφθορά, πελατειακές σχέσεις και ελεγχόμενη πληροφόρηση. Η κίνησή του αυτή τον έφερε αντιμέτωπο όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που είχε διαμορφωθεί υπό τον Όρμπαν από το 2010, σημειώνει το διεθνές μέσο ενημέρωσης.

Το νέο του πολιτικό όχημα, το κόμμα Tisza, σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Στις ευρωεκλογές του 2024 κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 30%, ξεπερνώντας παραδοσιακές δυνάμεις της αντιπολίτευσης και εδραιώνοντας τη θέση του ως ο βασικός αντίπαλος του Fidesz. Η επιτυχία αυτή δεν ήταν τυχαία.

Τα όπλα του για να κερδίσει

Ο Μάγιαρ αξιοποίησε σύγχρονες επικοινωνιακές τεχνικές, έντονη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και μια εκστρατεία βάσης που έφτασε μέχρι τις αγροτικές περιοχές, προπύργια του Όρμπαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υιοθέτησε στοιχεία από την πολιτική στρατηγική του ίδιου του αντιπάλου του. Οι συγκεντρώσεις του χαρακτηρίζονται από έντονο πατριωτισμό, εθνικές σημαίες και απλά, κατανοητά μηνύματα που απευθύνονται σε ευρύ κοινό.

Σε επίπεδο πολιτικής, ο Μάγιαρ προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό και τη διατήρηση συντηρητικών θέσεων που απευθύνονται σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους. Σε αντίθεση με τον Όρμπαν, ο οποίος έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μάγιαρ επιδιώκει την αποκατάσταση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες και την απελευθέρωση ευρωπαϊκών κονδυλίων που παραμένουν παγωμένα.

Αλλαγή πορείας στην Ουγγαρία

Η πιο φιλοευρωπαϊκή ατζέντα του δεν πέρασε απαρατήρητη στην ΕΕ, η οποία στήριξε τον άνθρωπο που δήλωνε έτοιμος να βάλει τέλος στην κυριαρχία του Όρμπαν και της προκλητικά φιλορωσικής του πολιτικής, όπως χαρακτηριστικά καταγγέλουν οι επικριτές του εντός και εκτός Ουγγαρίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο επισημαίνεται ότι και ο Μάγιαρ, διατηρεί επιφυλακτική στάση σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η διεύρυνση της ΕΕ, αποφεύγοντας να αποξενώσει ψηφοφόρους που συμμερίζονται πιο σκληρές θέσεις. Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, διαφοροποιείται από τις στενές σχέσεις του Όρμπαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να υιοθετεί ακραία αντιρωσική ρητορική, προτείνοντας πιο «ρεαλιστικές» σχέσεις.