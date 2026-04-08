Πέρασαν τα δύο πρώτα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ -Το πρώτο είναι ελληνόκτητο - iefimerida.gr

Τα πρώτα πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και το ένα είναι ελληνικής πλοιοκτησίας, μετέδωσε το MarineTraffic.

Δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ από τη στιγμή που το Ιράν δέχθηκε να ανοίξει το στρατηγικό πέρασμα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

«Το NJ Earth μεταφοράς χύδην φορτίου, ελληνικής πλοιοκτησίας, διέσχισε το στενό στις 08h44 UTC, ενώ το Daytona Beach με σημαία Λιβερίας, ιδιοκτησίας της Volusia Shipping SA με έδρα την Αθήνα, είχε προηγηθεί στις 06h59 UTC, λίγο μετά τον απόπλου του από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς», σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρείας στο Χ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ