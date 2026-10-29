Reuters: Υποψίες για κυβερνοεπίθεση σε στρατιωτικές βάσεις του Πενταγώνου μέσω καταψυκτών -Στο μικροσκόπιο η υπόθεση της Γαλλίας - iefimerida.gr

Μυστήριο με σοβαρές διαστάσεις για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών διερευνά το Πεντάγωνο, μετά τις μαζικές δυσλειτουργίες σε καταψύκτες στρατιωτικών βάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι ψυκτικές μονάδες δεν σταμάτησαν απλώς να λειτουργούν, αλλά οι θερμοκρασίες τους αυξήθηκαν ανεξήγητα, καταστρέφοντας τα αποθηκευμένα τρόφιμα μέσα σε μία νύχτα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικοί ερευνητές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές, καθώς ένα παρόμοιο περιστατικό σε περισσότερα από 350 καταστήματα στη Γαλλία εντείνει τις ανησυχίες για την ευπάθεια των συστημάτων ψύξης σε κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ούτε έχει προσδιοριστεί ποιος ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από αυτά.

Σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, το Πεντάγωνο ερευνά τις δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν τον Αύγουστο σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικά καταστήματα τροφίμων, γνωστά ως commissaries, από τα οποία το στρατιωτικό προσωπικό προμηθεύεται τρόφιμα εντός των βάσεων.

Πώς εντοπίστηκε η βλάβη

Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, οι καταψύκτες δεν σταμάτησαν απλώς να λειτουργούν, αλλά η θερμοκρασία στο εσωτερικό των ψυκτικών μονάδων αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνέπεια το πρωί να έχουν απομείνει σωροί από μαραμένα ή αποψυγμένα τρόφιμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή του στις 26 Αυγούστου, ο λογαριασμός του Φορτ Χουατσούκα, στρατιωτικής εγκατάστασης στην Αριζόνα, ανέφερε ότι ο καταψύκτης «τέθηκε σε λειτουργία απόψυξης, με συνέπεια να ζεσταθούν όλα τα τρόφιμα. Πιστέψτε μας όταν λέμε ότι είχαν “χαλάσει”».

Η έξαρση των ανεξήγητων δυσλειτουργιών στους καταψύκτες και το ενδεχόμενο κυβερνοσαμποτάζ είχαν αναφερθεί για πρώτη φορά στις 28 Αυγούστου από ένα ιστολόγιο που είχε δημιουργηθεί πρόσφατα, με την ονομασία Signal and Silence.

Η εμπλοκή στρατιωτικών ερευνητών και οι επαφές τους με τις γαλλικές αρχές είχαν αναφερθεί από την εφημερίδα «Stars and Stripes» και τη βρετανική «Daily Telegraph», αντίστοιχα. Ωστόσο, η πληροφορία ότι οι ερευνητές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως ύποπτη κυβερνοεπίθεση μεταδίδεται για πρώτη φορά από το Reuters.

Σε εξέλιξη η έρευνα στις ΗΠΑ

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι οι στρατιωτικοί ερευνητές βρίσκονται σε επαφή με τους Γάλλους ομολόγους τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με ερώτηση που αφορούσε την πορεία των ερευνών, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι μια μονάδα της Κυβερνοδιοίκησης των ΗΠΑ (Cyber Command), του στρατιωτικού φορέα που είναι αρμόδιος για τις κυβερνοεπιχειρήσεις, «εργάζεται σε στενό συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς άλλων υπηρεσιών και τους συνεργάτες της στον τομέα της επιβολής του νόμου».

Το Τμήμα Ποινικών Ερευνών του υπουργείου Στρατού των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Γραφείο Κυβερνοχώρου του συμμετέχει στην έρευνα και συνεργάζεται με τις γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα «τις διακοπές λειτουργίας των συστημάτων ψύξης στην Ευρώπη».

Οι ομοιότητες με τη γαλλική υπόθεση

Εάν επιβεβαιωθεί ότι οι δυσλειτουργίες στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις οφείλονταν σε κυβερνοεπίθεση, το περιστατικό θα αποτελέσει ακόμη ένα παράδειγμα της ευπάθειας κρίσιμων υποδομών απέναντι σε χάκερ. Στην προκειμένη περίπτωση, στο επίκεντρο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ψύξης και αποθήκευσης τροφίμων.

Η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στη Γαλλία φέρεται να παραβίασε τα συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας σε επαγγελματικές ψυκτικές μονάδες περισσότερων από 350 καταστημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνέπειες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς τα σούπερ μάρκετ αναγκάστηκαν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες αλλοιωμένων προϊόντων από τα ψυγεία των κατεψυγμένων τροφίμων.

Και στη γαλλική περίπτωση, οι δράστες φέρονται να αύξησαν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των ψυκτικών μονάδων, αντί να τις θέσουν απλώς εκτός λειτουργίας. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με όσα συνέβησαν στο Φορτ Χουατσούκα της Αριζόνα.

Σε ορισμένες ψυκτικές μονάδες στη Γαλλία, η θερμοκρασία ανέβηκε τόσο πολύ ώστε προκλήθηκαν ακόμη και πυρκαγιές.

Το συνολικό κόστος της επίθεσης θα μπορούσε να ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με εκτίμηση ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ που διατυπώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.