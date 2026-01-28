Κανείς δεν το περίμενε, αλλά η επιστήμη το επιβεβαιώνει: Η Κίνα έχει εξαλείψει το 98% της ρύπανσης στο Πεκίνο σε 12 χρόνια - iefimerida.gr

Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει διαμορφώσει την αστική ανάπτυξη του Πεκίνου εδώ και δεκαετίες.

Τα αιωρούμενα σωματίδια κατέταξαν την κινεζική πρωτεύουσα μεταξύ των πόλεων με τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Έκτοτε, τα δεδομένα παρακολουθούνται από τις υγειονομικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς.

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν πάντως μια αλλαγή. Η βελτίωση δεν οφείλεται σε ένα μεμονωμένο γεγονός ή σε κάτι πρόσκαιρο, αλλά μάλλον σε έναν σταδιακό μετασχηματισμό που εδραιώνεται χρόνο με το χρόνο.

Η εξέλιξη της ρύπανσης στο Πεκίνο μεταξύ 2013 και 2025 δείχνει μια διαρκή μείωση των σωματιδίων PM2,5.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δημοτικού Γραφείου Οικολογίας και Περιβάλλοντος, η μέση ετήσια συγκέντρωση αυτών των σωματιδίων ήταν 27 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο το 2025, σε σύγκριση με 89,5 μικρογραμμάρια που καταγράφηκαν το 2013.

Αυτή η μείωση αντιπροσωπεύει μια μείωση σχεδόν 98% σε 12 χρόνια. Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες μετρήσεις που η κινεζική πρωτεύουσα έχει πέσει κάτω από το όριο των 30 μικρογραμμαρίων ετησίως, ένα βασικό σημείο αναφοράς στο πλαίσιο των εθνικών προτύπων.

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ημερών με σοβαρά επεισόδια ρύπανσης έχουν μειωθεί και πρακτικά έχουν εξαφανιστεί από το ετήσιο ημερολόγιο.

Η σχεδόν πλήρης εξάλειψη των ημερών με σοβαρή ρύπανση υποδηλώνει μια διαρθρωτική αλλαγή. Οι κινεζικές περιβαλλοντικές αρχές τονίζουν ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε μεμονωμένους μετεωρολογικούς παράγοντες, αλλά μάλλον σε μια σταθερή μείωση των εκπομπών από την κυκλοφορία και τη βαριά βιομηχανία.

Περιορισμοί κυκλοφορίας και βιομηχανικοί έλεγχοι κατά της ρύπανσης

Το σημείο καμπής ήρθε το 2013, όταν τα επίπεδα ρύπανσης έφτασαν σε ιστορικά υψηλά. Εκείνη τη χρονιά, τόσο η κεντρική διοίκηση όσο και οι δημοτικές αρχές ξεκίνησαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με επίκεντρο τις εκπομπές ρύπων στις μεταφορές και τις βιομηχανικές εκπομπές.

Μεταξύ των κύριων μέτρων που υιοθετήθηκαν είναι η σταδιακή απόσυρση παλαιών οχημάτων, η απαίτηση προτύπων εκπομπών ισοδύναμων με τους κανονισμούς Euro 6 για τα καινούργια αυτοκίνητα και ο περιορισμός της κυκλοφορίας σε επεισόδια υψηλής ρύπανσης μέσω συστημάτων ζυγών και μονών πινακίδων κυκλοφορίας.

Επιπλέον, έχει σημειωθεί σημαντική επέκταση του δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών, με στόχο τη μείωση χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Ο ρόλος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη μείωση της ρύπανσης

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν έναν ακόμη βασικό παράγοντα για τη μείωση της ρύπανσης στο Πεκίνο.

Η Κίνα διαθέτει πλέον σχεδόν 37.000.000 οχήματα στους δρόμους, εκ των οποίων περίπου το 10% είναι ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά ή χρησιμοποιούν εναλλακτικές τεχνολογίες. Στην πρωτεύουσα, το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο λόγω συγκεκριμένων κινήτρων.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνονται σταθερά: Το 2020 αντιπροσώπευαν μόνο το 5% της αγοράς, ενώ μέχρι το 2025 προβλέπεται να ξεπεράσουν το 50% των νέων ταξινομήσεων, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

Αυτή η μετατόπιση συνοδεύτηκε από ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων φόρτισης σε συνδυασμό με τα ηλεκτροκίνητα ταξί και τα αστικά λεωφορεία.

Αν και τα επίπεδα ρύπανσης στο Πεκίνο εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από αυτά που καταγράφονται σε ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Μαδρίτη, το Παρίσι ή το Βερολίνο, η ταχύτητα της μείωσης είναι άνευ προηγουμένου τα τελευταία χρόνια.