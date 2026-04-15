Στο Πεκίνο σήμερα ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ -Πότε αναμένεται η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα - iefimerida.gr

Στο Πεκίνο σήμερα ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ -Πότε αναμένεται η επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα

Η Ρωσία είναι έτοιμη να αντισταθμίσει και να ισοσκελίσει το ενεργειακό έλλειμμα της Κίνας και άλλων χωρών, ιδίως της Ασίας, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα παραπάνω διαβεβαίωσε σήμερα, καθώς επισκέπτεται το Πεκίνο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας του.

Ακόμη, ο κ. Λαβρόφ επιβεβαίωσε την επίσκεψη που αναμένεται να κάνει στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται έτσι να υποδεχθεί, τον έναν μετά τον άλλον, τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ -η αναβληθείσα επίσκεψή του αναμένεται πλέον να γίνει στα μέσα του Μαΐου- και τον Ρώσο ομόλογό του, Πούτιν, τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εντάσεων και συγκρούσεων.

×
