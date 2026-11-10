«Στο τραπέζι χωρίς οθόνες»: Το πείραμα των εστιατορίων της Σαρδηνίας που κλείνει τα κινητά την ώρα του φαγητού - iefimerida.gr

Η πρωτοβουλία ονομάζεται «Στο τραπέζι χωρίς οθόνες» και την εμπνεύστηκε η Άννα Κάου, Συνήγορος του Παιδιού του ιταλικού νησιού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Δεκαπέντε εστιατόρια στη Σαρδηνία συμμετέχουν εθελοντικά σε πιλοτικό πρόγραμμα. Οι οικογένειες καλούνται να παραδίδουν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια του γεύματος, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών.

Όταν οι οικογένειες παραδίδουν τις συσκευές τους, λαμβάνουν ένα «πακέτο επανασύνδεσης» σχεδιασμένο από την Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων. Αυτό περιλαμβάνει παιχνίδια και ενημερωτικό υλικό για την προώθηση της συζήτησης και της ευαισθητοποίησης.

Η τάση για γεύματα χωρίς κινητά τηλέφωνα επεκτείνεται διεθνώς. Εστιατόρια στη Βερόνα, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ υιοθετούν παρόμοιες πρακτικές, προσφέροντας από δωρεάν κρασί και παιδικά γεύματα μέχρι ειδικές θήκες κλειδώματος συσκευών.

Το κίνημα κατά των οθονών επεκτείνεται σε συναυλιακούς χώρους αλλά και μαζικά στα σχολεία. Πλέον, το 58% των χωρών παγκοσμίως εφαρμόζει κάποια μορφή απαγόρευσης κινητών στην εκπαίδευση, με πρόσφατα παραδείγματα την Πολωνία και τη Σουηδία.

Μια ομάδα εστιατορίων στη Σαρδηνία ζητά από τις οικογένειες να αφήνουν στην άκρη τα κινητά τηλέφωνα και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές την ώρα του φαγητού. Ο στόχος είναι απλός και ταυτόχρονα φιλόδοξος: να ξαναμιλήσουν γονείς και παιδιά γύρω από το τραπέζι.

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Η πρωτοβουλία ονομάζεται «Στο τραπέζι χωρίς οθόνες» και την εμπνεύστηκε η Άννα Κάου, Συνήγορος του Παιδιού του ιταλικού νησιού. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία για να περιοριστεί η υπερβολική χρήση οθονών από τα παιδιά και να ενθαρρυνθεί η επικοινωνία στη διάρκεια των γευμάτων.

Δεκαπέντε εστιατόρια στη Σαρδηνία λένε «όχι» στις οθόνες

Δεκαπέντε εστιατόρια δήλωσαν εθελοντικά συμμετοχή σε δοκιμαστικό πρόγραμμα διάρκειας ενός μήνα, που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου. Όσες οικογένειες καθίσουν σε κάποιο από αυτά θα πρέπει να βάλουν τα τηλέφωνα στην άκρη μέχρι το τέλος του γεύματος.

Η Κάου, πρώην δικαστική λειτουργός σε δικαστήριο ανηλίκων, εξηγεί τη φιλοσοφία του εγχειρήματος. «Η ιδέα δεν είναι να στηριχτούμε αποκλειστικά στις απαγορεύσεις ούτε να φορτώσουμε όλη την ευθύνη στους γονείς. Θέλουμε το ευρύτερο περιβάλλον μας να στηρίζει τους γονείς στον ρόλο τους και να βοηθά τους ανηλίκους να συναναστρέφονται με τους άλλους», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε πραγματικούς χώρους που ενισχύουν και αγκαλιάζουν τη ζωή μεγάλων και παιδιών. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα μικρό βήμα μέσα σε μια ευρύτερη φιλοσοφία, που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα».

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Παραδίδεις το κινητό, παίρνεις παιχνίδια

Μόλις οι οικογένειες παραδώσουν τις συσκευές τους, το προσωπικό του εστιατορίου τους δίνει ένα «πακέτο επανασύνδεσης» με παιχνίδια και ζωγραφιές. Το σχεδίασε η Ιταλική Ομοσπονδία Παιδιάτρων, με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά και τους εφήβους να πιάσουν κουβέντα με τους γονείς τους, για παράδειγμα να διηγηθούν πώς πέρασε η μέρα τους. Στο πακέτο υπάρχει επίσης ένα φυλλάδιο για τους κινδύνους της υπερβολικής έκθεσης στον ψηφιακό κόσμο, με συμβουλές για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σπίτι.

«Τα εστιατόρια θα προσφέρουν μια εναλλακτική δραστηριότητα, ένα παιχνίδι που έχει στόχο να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά», σημείωσε η Κάου. «Φυσικά, τα παιχνίδια έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, ώστε να χωρούν στο πλαίσιο ενός μεσημεριανού ή ενός δείπνου».

Η Συνήγορος του Παιδιού συνεργάστηκε για το πρόγραμμα με το τμήμα Σαρδηνίας της Fipe-Confcommercio, ένωσης που εκπροσωπεί την εστίαση, τον τουρισμό και τη διασκέδαση. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας στο νησί, Εμανουέλε Φρόντζια, λέει ότι τα 15 εστιατόρια δέχτηκαν πρόθυμα να συμμετάσχουν. Ο σχεδιασμός προβλέπει να επεκταθεί η πρωτοβουλία, πάντα σε εθελοντική βάση.

«Τα εστιατόρια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικειότητα που ξαναβρίσκουν οι οικογένειες όταν τρώνε έξω», τόνισε ο Φρόντζια. «Όλο και συχνότερα όμως βλέπουμε τη ζωηρή κουβέντα να δίνει τη θέση της σε μεγάλες σιωπές, καθώς ο καθένας κοιτάζει τη συσκευή του. Πολλές φορές δίνουν σε ένα παιδί ένα κινητό μόνο και μόνο για να κάθεται ήσυχο».

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Κρασί, παγωτό και παιδικά γεύματα

Η Σαρδηνία δεν είναι η μόνη. Στη Βερόνα, το εστιατόριο Al Condominio κερνά ένα μπουκάλι κρασί σε όποια παρέα αφήσει τα κινητά της στην άκρη για όλο το γεύμα. Στη Βρετανία, η αλυσίδα οικογενειακών εστιατορίων Frankie & Benny’s δοκίμασε ήδη το 2018 ένα κουτί πάνω στο τραπέζι όπου οι πελάτες άφηναν τα τηλέφωνά τους. Όσοι άντεχαν τον πειρασμό να τα ελέγξουν έπαιρναν δωρεάν ένα παιδικό γεύμα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μπαρ Antagonist στη Σάρλοτ κλειδώνει τα κινητά των θαμώνων σε ειδικές θήκες για περίπου δύο ώρες. Το πολυτελές δείπνο-θέαμα Delilah, με καταστήματα στο Λας Βέγκας, στο Λος Άντζελες, στο Ντάλας και στο Μαϊάμι, απαγορεύει ολοκληρωτικά τα τηλέφωνα και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα κατάστημα της Chick-fil-A στο Μέριλαντ προσέφερε δωρεάν παγωτό στις οικογένειες που κρατούσαν τα κινητά μακριά από το τραπέζι. Στο Νάσβιλ, το εστιατόριο Monell’s, που σερβίρει παραδοσιακή κουζίνα του αμερικανικού Νότου, έχει καθιερώσει τον κανόνα «κανένα τηλέφωνο στο τραπέζι».

Το ίδιο ρεύμα έχει φτάσει και στις συναυλίες. Η Φοίβη Μπρίτζερς κυκλοφορεί το 2026 με περιοδεία στην οποία οι θεατές κλειδώνουν τα κινητά τους σε ειδικές θήκες πριν μπουν στον χώρο. Αυτό ίσχυσε και σε ένα πλήθος 20.000 ανθρώπων. Ο Μπομπ Ντίλαν εφαρμόζει εδώ και χρόνια την ίδια πρακτική και τη ζητά και στις εμφανίσεις του στη Βιέννη τον Νοέμβριο. Ανάλογους περιορισμούς βάζουν ο Τζακ Γουάιτ και κωμικοί όπως ο Ντέιβ Σαπέλ, που θέλουν να προστατεύσουν υλικό που δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί.

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Το μεγαλύτερο μέτωπο όμως είναι τα σχολεία. Σύμφωνα με την UNESCO, 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή το 58% των χωρών του κόσμου, έχουν πλέον κάποια μορφή εθνικής απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία, όταν τον Ιούνιο του 2023 το ποσοστό ήταν μόλις 24%. Η Νότια Κορέα απαγόρευσε από τον Μάρτιο του 2026 τη χρήση κινητών και έξυπνων συσκευών στις ώρες διδασκαλίας. Η Πολωνία απαγόρευσε τα κινητά στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία με νόμο που ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου. Στη Σουηδία, από το φθινόπωρο του 2026, όλα τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να μαζεύουν τα κινητά των μαθητών ηλικίας 7 έως 16 ετών και να τα επιστρέφουν στο τέλος της ημέρας.