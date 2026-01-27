Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγο και άλλους τρεις -Το παιδί του κάλεσε την αστυνομία, κρυβόταν σε ντουλάπα - iefimerida.gr

Ένας άνδρας από την Τζόρτζια φέρεται να πυροβόλησε μέχρι θανάτου τέσσερα μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, ενώ το 12χρονο παιδί του κρυβόταν στην ντουλάπα και κάλεσε το 911, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Vijay Kumar, 51 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή, αφού η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορά για πυροβολισμούς σε σπίτι στο Λόρενσβιλ γύρω στις 2:30 π.μ. και εντόπισε τέσσερις σορούς. Η σύζυγος του Kumar, Meemu Dogra, 43 ετών, και τρία μέλη της οικογένειάς τους που ζούσαν στο σπίτι, 33, 37 και 38 ετών, ήταν τα θύματα.

Τρια παιδιά ήταν μέασ στο σπίτι την ώρα των πυροβολισμών

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ξεσπάσει καβγάς μεταξύ του Kumar και της Dogra στο σπίτι τους στην Ατλάντα και το ίδιο βράδυ ταξίδεψαν με το 12χρονο παιδί τους μέχρι το Λόρενσβιλ. Δύο άλλα παιδιά, ηλικίας 7 και 10 ετών, ζούσαν επίσης στο σπίτι και κρύφτηκαν στην ντουλάπα κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ενώ το παιδί του Kumar και της Dogra κάλεσε το 911.

Το κίνητρό του δράστη ή τι οδήγησε στο περιστατικό, δεν έχει γίνει γνωστό. Ο Kumar βρέθηκε κοντά στο σπίτι και συνελήφθη χωρίς να φέρει αντίσταση. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί πολλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις για βαριά επίθεση, τέσσερις για ανθρωποκτονία κακουργηματικού χαρακτήρα, τέσσερις για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, μία για κακοποίηση ανηλίκου πρώτου βαθμού και δύο για κακοποίηση ανηλίκου τρίτου βαθμού.