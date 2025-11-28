Φρικτό έγκλημα τιμής στην Ολλανδία: Πατέρας φέρεται να διέταξε τους γιους του να σκοτώσουν τη 18χρονη αδελφή τους - iefimerida.gr

Δύο αδέλφια έπνιξαν σε βάλτο τη 18χρονη αδελφή τους στην Ολλανδία, ένα έγκλημα τιμής που τους διέταξε να κάνουν ο πατέρας τους, όταν διαπίστωσε πως η κόρη του είχε σύντροφο.

Η 18χρονη Ράιαν Αλ Ντζάγιαρ εξαφανίστηκε από το σπίτι της οικογένειας στο Γιούρε της Ολλανδίας στις 22 Μαΐου 2024. Έξι ημέρες μετά εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βάλτο στο Λέλισταντ.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν πως ήταν φιμωμένη, τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της και οι αστράγαλοί της δεμένοι με ταινία. Επίσης, εντόπισαν στα νύχια της DNA που ανήκε στον πατέρα της, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε αντισταθεί.

Η κοπέλα δολοφονήθηκε από τους αδελφούς της κατόπιν εντολής του πατέρα της, επειδή «ντρόπιασε» την οικογένεια, σύμφωνα με την Telegraph.

Τα δύο αδέλφια, ο 23χρονος Μοχάμεντ και ο 25χρονος Μουχανάντ, κάθισαν στο εδώλιο για το αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ ο πατέρας διέφυγε στη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξαναπαντρευτεί και κρύβεται στη βόρεια περιοχή της χώρας.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με την Daily Mail, η δολοφονία καταγράφηκε από τις ολλανδικές αρχές ως έγκλημα τιμής. Η οικογένεια θεωρούσε ότι η 18χρονη «ντρόπιασε» το οικογενειακό όνομα επειδή είχε συνάψει ερωτική σχέση και υιοθετούσε έναν τρόπο ζωής που ο πατέρας της χαρακτήριζε «δυτικό».

Τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν σε δίκη, όμως αρνούνται τις κατηγορίες. Ισχυρίζονται ότι ο πατέρας τους ήταν ο πραγματικός δράστης και πως εκείνοι δεν συμμετείχαν στη δολοφονία.

Ο πατέρας, ο οποίος διέφυγε στη Συρία, φέρεται να έστειλε δύο email στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη και δηλώνοντας ότι οι γιοι του ήταν αθώοι.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς απέρριψαν τον ισχυρισμό του, επιμένοντας ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στους γιους του να απαγάγουν και να σκοτώσουν τη Ράιαν.

Να σημειωθεί πως η 18χρονη βρισκόταν υπό αστυνομική προστασία λόγω προηγούμενων απειλών, η οποία τερματίστηκε πριν από τη δολοφονία της. Οι λόγοι που οδήγησαν τις Αρχές στη συγκεκριμένη απόφαση δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Το ολλανδικό υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει πως δεν υπάρχει τρόπος έκδοσης του πατέρα από τη Συρία, καθώς δεν λειτουργούν επαρκώς τα απαραίτητα όργανα συνεργασίας. Αντιθέτως, ο Σύρος υπουργός Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι τα δικαστήρια της χώρας λειτουργούν κανονικά και πως η Συρία δεν έχει λάβει ποτέ επίσημο αίτημα από τις Κάτω Χώρες.

Οι δικηγόροι των δύο αδελφών ζήτησαν την αποφυλάκισή τους ενόψει της δίκης, ωστόσο ο δικαστής διέταξε την παραμονή τους στη φυλακή μέχρι τη συνέχιση της διαδικασίας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών.

