Πατέρας άκουγε επί 14 λεπτά την κόρη του να ικετεύει για τη ζωή της πριν την πυροβολήσει ο σύντροφός της -«Τελείωσε», του είπε ο δράστης - iefimerida.gr

Τραγικές στιγμές έζησε ένας πατέρας στις ΗΠΑ, ο οποίος επί 14 λεπτά ήταν στο τηλέφωνο με την κόρη του, ενώ ο σύντροφός της την απειλούσε με ένα όπλο στο κεφάλι.

Ο συνταξιούχος αστυνομικός της NYPD Ρούντι Κανταρίνι δήλωσε ότι η 37χρονη κόρη του, Αντρέα, τον κάλεσε από το διαμέρισμά της στις 8:47 το βράδυ της Τρίτης, «ικετεύοντας για τη ζωή της». Ο σύντροφός της, ο 38χρονος Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ, φέρεται να την πυροβόλησε στη συνέχεια στο κεφάλι και έπειτα να αυτοκτόνησε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν στο τηλέφωνο μαζί της για 14 λεπτά… Ικέτευε για τη ζωή της», δήλωσε ο Κανταρίνι στην εφημερίδα «The Post». Ο συντετριμμένος πατέρας ανέφερε ότι η κόρη του -νοσηλεύτρια και μητέρα- του είπε κατά τη διάρκεια της αγωνιώδους κλήσης: «Θα με σκοτώσει και μου έχει βάλει όπλο στο κεφάλι». «Προσπαθήσαμε και ικετεύσαμε, και οι δύο, να την αφήσει να φύγει. Αλλά εκείνος δεν άκουγε τίποτα».

Την απείλησε με όπλο και το πρωί πριν από τη δολοφονία

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το ζευγάρι είχε ένα «πρόβλημα» το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα η Αντρέα να πάει στο σπίτι του πατέρα της για να αφήσει τη μικρή της κόρη, πριν φύγει για τη δουλειά. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ντίαζ είχε κλείσει την κόρη του σε ένα δωμάτιο και την απειλούσε με όπλο, ενώ έξω από αυτό ήταν το παιδί.



Αφού η Αντρέα κατάφερε να ξεφύγει και να πάει στη δουλειά της, η οικογένειά της προσπάθησε να τη μεταπείσει να μην επιστρέψει στο σπίτι. «Η μητέρα της την ικέτευσε να μη γυρίσει στο σπίτι. Δύο κοπέλες από τη δουλειά της, οι καλύτερες φίλες της, την παρακαλούσαν να μην πάει εκεί, καθώς ό,τι είχε συμβεί το πρωί ήταν εντελώς παράλογο», είπε ο Κανταρίνι.



Όταν η 37χρονη επέστρεψε στο σπίτι μετά τη βάρδιά της το βράδυ της Τρίτης, πίστευε ότι ο Ντίαζ έλειπε στη δουλειά. Ωστόσο, εκείνος βρισκόταν ήδη μέσα στο διαμέρισμα, όπου είχε «στήσει ενέδρα», την «οδήγησε στην κρεβατοκάμαρα» και «δεν την άφηνε να φύγει», περιέγραψε ο πατέρας της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε παρακαλώ, όχι, μην τη σκοτώσεις»

«Ικέτευε για τη ζωή της. Με πήρε τηλέφωνο ουρλιάζοντας: "Θα με σκοτώσει, θα με σκοτώσει"», περιέγραψε ο συνταξιούχος αστυνομικός και υποστήριξε ότι επί 14 λεπτά παρακαλούσε κι εκείνος τον Ντίαζ να μη σκοτώσει την κόρη του. «Σε παρακαλώ, όχι, μην τη σκοτώσεις, Χουάν. Δεν είναι αργά, Χουάν. Απλώς, άσε την να φύγει. Δεν είναι αργά. Άσε την να φύγει», ανέφερε ότι του είπε. Τελικά, ο 38χρονος σκότωσε τη σύντροφό του. Μάλιστα, μετά τον πρώτο πυροβολισμό, ο Ντίαζ είπε στον πατέρα της 37χρονης: «Τελείωσε, Ρούντι». Έπειτα ο Ντίαζ έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

«Εκείνα τα 14 λεπτά… επαναλαμβάνονται συνεχώς στο μυαλό μου. Πρέπει να ζήσω με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου» πρόσθεσε ο Κανταρίνι, πατέρας ακόμα τεσσάρων παιδιών. «Ήταν η κόρη μου, η λατρεία μου».



«Ήταν μια υπέροχη μητέρα, πραγματικά υπέροχη. Ήταν ένα υπέροχο παιδί, αφοσιωμένο στην οικογένεια, νοικοκυρά», είπε με θλίψη ο Κανταρίνι. «Ήξερε να κάνει τα πάντα. Τη μεγαλώσαμε για να γίνει ένας υπεύθυνος ενήλικας».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γείτονας δήλωσε στη «The Post» ότι το ζευγάρι είχε μια εξάχρονη κόρη και έδειχναν να είναι «καλοί άνθρωποι». Σύμφωνα με τον Κανταρίνι, η Αντρέα «απλώς δεν ήθελε πλέον να είναι σε σχέση με αυτόν τον τύπο [τον Ντίαζ], και εκείνος δεν μπόρεσε να το αντέξει». «Έτσι, έκανε την πράξη ενός δειλού: τη σκότωσε, κι ύστερα αυτοκτόνησε», είπε.



Ο πρώην αστυνομικός ανέφερε ότι, μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν γνώριζε αν ο Ντίαζ -ο οποίος εργαζόταν στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, στο αεροδρόμιο JFK- αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. «Δεν ήξερα τι συνέβη το πρωί. Μακάρι να ήξερα, γιατί τότε θα είχα καλέσει την αστυνομία» δήλωσε ο Κανταρίνι, διευκρινίζοντας ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στη δουλειά του.