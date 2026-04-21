Τεράστιο rave party αφιερωμένο στον Πάπα Φραγκίσκο στο Μπουένος Άιρες -Στα decks ο διάσημος πατήρ-DJ Γκιγιέρμε [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Πάτερ Γκιγιέρμε, ο διάσημος καθολικός ιερέας-DJ που γεμίζει στάδια και φεστιβάλ, έκανε το βράδυ του Σάββατου άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μπουένος Άιρες.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι χόρεψαν μέχρι τελικής πτώσης στην Πλατεία του Μάη υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής του Πορτογάλου «DJ ιερέα», σε ένα υπαίθριο rave party αφιερωμένο στον Αργεντινό Πάπα Φραγκίσκο, που πέθανε πριν μόλις έναν χρόνο.

«Ο Θεός να σας ευλογεί και… ας χορέψουμε»

«Ο Θεός να σας ευλογεί και ας χορέψουμε», ακούστηκε από τα ηχεία μια φωνή πριν ο ιερέας Dj εμφανιστεί στα decks με ιερατική ενδυμασία και ακουστικά στην ιστορική Plaza de Mayo.

Στη συνέχεια, έβαλε τα χέρια του στην κονσόλα και για τις επόμενες δύο ώρες ανέμιξε techno και θρησκευτικές μελωδίες.

Μικροί και μεγάλοι, Καθολικοί και αγνωστικιστές, χόρευαν με τη μουσική του Γκιγιέρμε Πεϊχότο, ενώ τρεις τεράστιες οθόνες πρόβαλαν εικόνες των αείμνηστων Πάπων Φραγκίσκου και Ιωάννη Παύλου Β', καθώς και λευκά περιστέρια.

Η λίστα με τα τραγούδια του Σαββάτου περιελάμβανε την επιτυχία του

Πεϊχότο «El Grano de Mostaza» και remixes των Bad Bunny και Queen.

Έως 2.000 ευρώ για ένα VIP εισιτήριο σε συναυλία του

Ο Πεϊχότο -γνωστός ως Πάτερ Γκιγιέρμε- έχει κάνει παγκόσμια αίσθηση, εμφανιζόμενος σε όλο τον κόσμο μπροστά σε μεγάλο κοινό και συγκεντρώνοντας 2,8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και πάνω από 220.000 μηνιαίες streams στο Spotify.

«Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να τον δείτε και είναι δωρεάν», είπε ο Ζεσούς Μαρτίν, ένας 54χρονος Ισπανός και λάτρης της ηλεκτρονικής μουσικής.

«Στην Ίμπιζα, πρέπει να πληρώσετε 150 ευρώ και έως 2.000 ευρώ για VIP εισιτήριο», συμπλήρωσε.

Για τον 52χρονο καθολικό ιερέα από την Πορτογαλία, το να είναι DJ είναι ένας τρόπος να εκφράσει την πίστη του, να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης και να συνδεθεί με τους νέους.

«Η πίστη και η μουσική, η θρησκεία και η μουσική, ήταν πάντα συνδεδεμένες. Ακόμα και πριν από τον Χριστό, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ψαλμός μάς ζητά να δοξάζουμε τον Κύριο με όλα τα όργανα, έτσι τώρα έχουμε αυτό το νέο όργανο που ήρθε, την ηλεκτρονική μουσική», είχε δηλώσει πρόσφατα στο AP.