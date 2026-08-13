Ρουμανία: Παραμένει στη φυλακή ο Πάσσαρης -Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισής του - iefimerida.gr

Στις φυλακές της Κραϊόβα θα παραμείνει ο Κώστας Πάσσαρης, καθώς ΜΜΕ στη Ρουμανία αναφέρουν ότι απορρίφθηκε νέο αίτημά του για να αποφυλακιστεί.
Το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε σήμερα (13/8) το αίτημα του ισοβίτη εγκληματία, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 24 χρόνια. Ο Πάσσαρης έχει συμπληρώσει ήδη τα 20 χρόνια που προβλέπεται κατ’ ελάχιστο, ωστόσο οι δικαστές έκριναν ότι δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αφεθεί ελεύθερος.
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