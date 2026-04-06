Νέα Υόρκη: Η Πασχαλινή Παρέλαση Καπέλων στην 5η Λεωφόρο μετατρέπει την πόλη σε πολύχρωμο θέαμα - iefimerida.gr

﻿﻿Η Πασχαλινή Παρέλαση Καπέλων στη Νέα Υόρκη ζωντανεύει την πόλη με πολύχρωμα outfits, φανταστικά καπέλα και χιλιάδες χαρούμενους συμμετέχοντες.

Μια πολύχρωμη και αντισυμβατική παράδοση λαμβάνει χώρα κάθε Πάσχα στη Νέα Υόρκη, όπου χιλιάδες πολίτες πλημμυρίζουν τους δρόμους της 5ης λεωφόρου, φορώντας εντυπωσιακά outfits και ευφάνταστα καπέλα. Η εκδήλωση είναι γνωστή ως Πασχαλινή Παρέλαση Καπέλων (Easter Bonnet Parade) και φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου 2026.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άτυπη αυτή παρέλαση, που εξελίσσεται σε υπαίθριο γιορτινό δρώμενο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη, συνδυάζοντας ιστορία, κοινωνική έκφραση και δημιουργικότητα.

Αυθόρμητη γιορτή στους δρόμους

Την Κυριακή του Πάσχα, η 5η Λεωφόρος και οι γύρω δρόμοι μετατρέπονται σε μια ζωντανή σκηνή, όπου οι κάτοικοι εμφανίζονται με τα «καλά» τους ή με εκκεντρικά κοστούμια και, κυρίως, με καπέλα κάθε είδους και φαντασίας.

Παρά τον άτυπο χαρακτήρα της, η παρέλαση προσελκύει πλήθος κόσμου, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα και λειτουργώντας ως διέξοδος χαράς και κοινωνικής συνεύρεσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

/Φωτογραφία: AP

Από την υψηλή κοινωνία στη λαϊκή παράδοση

Η παράδοση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1870, όταν οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας της πόλης συνήθιζαν να κάνουν την πασχαλινή τους έξοδο επιδεικνύοντας νέα ρούχα και εντυπωσιακά καπέλα.

Με την πάροδο των χρόνων, το έθιμο εξελίχθηκε, διατηρώντας τον πυρήνα του αλλά αποκτώντας πιο λαϊκό και δημιουργικό χαρακτήρα, προσελκύοντας συμμετοχές από κάθε κοινωνική ομάδα.

/Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμβολο εξωστρέφειας μετά την πανδημία

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε τα τελευταία χρόνια, καθώς μετά την περίοδο της πανδημίας και των περιορισμών, η παρέλαση επανήλθε δυναμικά, προσφέροντας μια αίσθηση επιστροφής στην κανονικότητα.

Σήμερα, η Πασχαλινή Παρέλαση Καπέλων θεωρείται μία από τις πιο ξεχωριστές και αγαπημένες παραδόσεις των Νεοϋορκέζων, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και το πνεύμα εξωστρέφειας της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες από την παρέλαση στη Νέα Υόρκη:



/Φωτογραφία: AP

Ο 11χρονος Νόλαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης του Πάσχα στην Πέμπτη Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνθρωποι που φορούν στολές με μπαλόνια στέκονται μέσα σε ένα κτίριο στο Rockefeller Center κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων στην παρέλαση του Easter Bonnet στην Πέμπτη Λεωφόρο /Φωτογραφία: AP

/Φωτογραφία: AP

/Φωτογραφία: AP

Ένα σκυλί τσιουάουα ονόματι Μπιάνκα φοράει καπέλο κατά τη διάρκεια της παρέλασης του Πάσχα στην Πέμπτη Λεωφόρο, την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία: AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ