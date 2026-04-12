Πάσχα στον κόσμο: Από τα σοκολατένια αυγά της Ευρώπης μέχρι τα πολύχρωμα φεστιβάλ της Λατινικής Αμερικής - iefimerida.gr

Το Πάσχα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές παγκοσμίως, με κάθε χώρα να το τιμά με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Από παραδοσιακά έθιμα και θρησκευτικές τελετές, μέχρι χαρούμενες οικογενειακές δραστηριότητες και πολύχρωμα φεστιβάλ, η γιορτή της Ανάστασης συνδυάζει πίστη, πολιτισμό και παράδοση σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ευρώπη: Αυγά, γλυκά και παραδόσεις αιώνων

Στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πάσχα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα σοκολατένια αυγά και το κυνήγι τους σε κήπους, πάρκα και σπίτια. Τα παιδιά συμμετέχουν με ενθουσιασμό σε οργανωμένες δραστηριότητες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα χαρούμενη ατμόσφαιρα.

Πασχαλινά σοκολατένια αυγά / Φωτογραφία: shutterstock

Στη Σουηδία, μικρά παιδιά ντύνονται με πολύχρωμες στολές και μεταμφιέζονται σε «Påskkärringar», μικρούς πασχαλινούς μάγους που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας γλυκά, σε ένα έθιμο που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το Halloween.

Άναμμα της φωτιάς του Πάσχα σε πόλη της Σουηδίας / Φωτογραφία: shutterstock

Στην Ιταλία, το Πάσχα συνοδεύεται από μεγάλες θρησκευτικές πομπές, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και παραδοσιακά εδέσματα όπως το γλυκό «Colomba di Pasqua», σε σχήμα περιστεριού, που συμβολίζει την ειρήνη.

«Colomba di Pasqua»/ Φωτογραφία: shutterstock

Λατινική Αμερική: Γιορτή με μουσική και χρώμα

Σε χώρες όπως το Μεξικό και η Γουατεμάλα, το Πάσχα μετατρέπεται σε ένα πολυήμερο φεστιβάλ. Οι δρόμοι γεμίζουν μουσική, χορό και εντυπωσιακές παρελάσεις, ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελούν τα πολύχρωμα «alfombras», καλλιτεχνικά χαλιά από άμμο, λουλούδια και πριονίδι, που δημιουργούνται στους δρόμους πριν από τις λιτανείες.

Τα πολύχρωμα «alfombras» / Φωτογραφία: AP

ΗΠΑ και Αυστραλία: Από τα αυγά μέχρι τα φεστιβάλ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το παραδοσιακό «Easter Egg Roll» στον Λευκό Οίκο αποτελεί μια από τις πιο γνωστές πασχαλινές εκδηλώσεις για παιδιά, με παιχνίδια και διαγωνισμούς. Παράλληλα, οι οικογένειες οργανώνουν δικά τους κυνήγια αυγών σε πάρκα και αυλές.

Easter Egg Roll στο Λευκό Οίκο / Φωτογραφία: AP

Πάσχα στην Αυστραλία / Φωτογραφία: shutterstock

Στην Αυστραλία, το Πάσχα συνδυάζεται με υπαίθριες εκδηλώσεις και φεστιβάλ, ενώ συχνά δίνεται έμφαση στην προστασία της τοπικής πανίδας, με το σύμβολο του «Easter Bilby» [ιθαγενή μαρσιποφόρα της Αυστραλίας που απειλούνται με εξαφάνιση], να αντικαθιστά το παραδοσιακό πασχαλινό κουνέλι.

Το Πασχαλινό Bilby είναι μια αυστραλιανή εναλλακτική λύση στο ﻿Πασχαλινό Λαγουδάκι / Φωτογραφία: wikipedia

Παρά τις πολιτισμικές διαφορές, το Πάσχα σε όλο τον κόσμο έχει έναν κοινό παρονομαστή: τη χαρά της αναγέννησης, της ελπίδας και της συνύπαρξης. Είτε μέσα από θρησκευτικές τελετές, είτε μέσα από χαρούμενα έθιμα για μικρούς και μεγάλους, η γιορτή παραμένει ένα παγκόσμιο σύμβολο φωτός και νέας αρχής.