Πάρκο «Ντόναλντ Τραμπ» στο Βουκουρέστι -Τι λέει ο δήμαρχος για την ανέγερσή του - iefimerida.gr

Ο δήμαρχος του Τομέα 4 του Βουκουρεστίου Ντάνιελ Μπαλούτα ανακοίνωσε ότι φέτος θα δημιουργηθεί ένα νέο πάρκο και ότι με αφορμή τους εορτασμούς στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ γιορτάζουν για τα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και στο νέο πάρκο θα δοθεί το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάρκο Τραμπ στο Βουκουρέστι

Ο Ντάνιελ Μπαλύτα έκανε γνωστό το σχέδιό του σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook.

Ο δήμαρχος ισχυρίζεται ότι οι κάτοικοι του Τομέα 4 «μπορούν να γίνουν μέρος μιας παγκόσμιας ιστορίας, φιλίας και σεβασμού μεταξύ των εθνών». «Φέτος, όταν οι ΗΠΑ γιορτάζουν 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, τη στιγμή που σηματοδότησε τη γέννηση του αμερικανικού έθνους, θα μπορέσουμε επίσης να το γιορτάσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το νέο πάρκο, το οποίο χτίζουμε κοντά στο πάρκο Τούντορ Αργκέζι θα τιμα αυτή τη σημαντική στιγμή και θα φέρει το όνομα του νυν προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ως σύμβολο φιλίας και κοινών αξιών που μας ενώνουν» τόνισε ο δήμαρχος.

Aνέφερε επίσης ότι πρόσφατα συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πάολο Ζαμπόλι, ειδικού απεσταλμένου για παγκόσμιες συνεργασίες και του Ντάριλ Νίρεμπεργκ, νέου πρέσβη των ΗΠΑ στη Ρουμανία.