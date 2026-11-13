Αδιανόητες εικόνες από το Παρίσι: Ληστές άρπαξαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ -Κυκλοφορούσαν χαλαροί με καλάσνικοφ

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, όταν τέσσερις ένοπλοι ληστές εισέβαλαν μέρα μεσημέρι σε κατάστημα διαμαντιών και άρπαξαν κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Οι δράστες, οπλισμένοι με αυτόματα όπλα τύπου Καλάσνικοφ, διέφυγαν με δύο μοτοσικλέτες, ενώ η ληστεία σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

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Βίντεο από την επίθεση καταγράφουν τη στιγμή που οι ληστές απομακρύνονται με τις μοτοσικλέτες, έχοντας στα χέρια τους τη λεία. Σε άλλο στιγμιότυπο, ένας άνδρας ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια στα μαύρα περιφέρεται έξω από το κατάστημα κρατώντας ένα μεγάλο όπλο τύπου Καλάσνικοφ.

Οι υπάλληλοι κρύφτηκαν στους επάνω ορόφους

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του συνδικάτου αστυνομικών Alliance, Fabien Bogais, τα μέλη της συμμορίας έφτασαν περίπου στις 11 το πρωί, χθες με δύο μηχανές, φορώντας μάσκες και κρατώντας μεγάλα αυτόματα όπλα. Δύο φύλακες παρέμειναν έξω από το κατάστημα, ενώ οι υπόλοιποι δράστες πραγματοποιούσαν τη ληστεία.

Πηγή που επικαλείται το TF1 ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι κρύφτηκαν στους επάνω ορόφους του καταστήματος, την ώρα που οι ένοπλοι άρπαζαν τα κοσμήματα. Περαστικοί παρακολουθούσαν έντρομοι όσα συνέβαιναν.

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«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ», δήλωσε ο Bogais.

Ανθρωποκυνηγητό για τους τέσσερις ληστές

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για «ένοπλη ληστεία από οργανωμένη συμμορία». Οι τέσσερις ύποπτοι, οι οποίοι έφεραν «μακρύκαννα όπλα», εξακολουθούσαν να διαφεύγουν, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις για τον εντοπισμό των δραστών».

Το κατάστημα βρίσκεται κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλίας. Η De Beers είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής διαμαντιών στον κόσμο και, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, διέθετε μεγάλο απόθεμα αντικειμένων υψηλής αξίας.