Παρίσι: Ποια είναι η 24χρονη που προσπάθησε να σταματήσει τους κουκουλοφόρους - «Δεν είναι αυτός ο σκοπός του αγώνα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Η 24χρονη ηθοποιός Έμα Κούνστλιχ έγινε viral την προηγούμενη εβδομάδα όταν προσπάθησε να εμποδίσει τη λεηλασία σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, φωνάζοντας στους κουκουλοφόρους να σταματήσουν.

Η νεαρή γυναίκα, που σπουδάζει υποκριτική, βρέθηκε αντιμέτωπη με ομάδα ταραξιών κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Monde», η 24χρονη σοκαρίστηκε όταν είδε νεαρούς με καλυμμένα πρόσωπα να σπάνε βιτρίνες και να λεηλατούν καταστήματα κοντά στην Πλατεία Δημοκρατίας.

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Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κούνστλιχ εμφανίζεται να στέκεται μπροστά στην είσοδο ενός σούπερ μάρκετ, προσπαθώντας να εμποδίσει τους δράστες να συνεχίσουν τη λεηλασία, ενώ ένας υπάλληλος παρακολουθεί ανήμπορος να αντιδράσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω εκτεταμένων επεισοδίων που ξέσπασαν στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, λεηλασίες καταστημάτων και εμπρησμούς αυτοκινήτων.

Οι ταραξίες παραμέρισαν τη γυναίκα, ενώ εκείνη τους εκλιπαρούσε να σταματήσουν, φωνάζοντας: «Δεν είναι αυτός ο σκοπός του αγώνα» / Φωτογραφία: Frederic Munsch / Instagram

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«Σταματήστε! Δεν είναι αυτός ο σκοπός του αγώνα»

Παρά τις προσπάθειές της, οι κουκουλοφόροι την απομακρύνουν από την είσοδο του καταστήματος, ενώ ένας από αυτούς την κρατά, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

«Σταματήστε, σταματήστε! Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν είναι αυτός ο σκοπός του αγώνα!», ακούγεται να φωνάζει η 24χρονη.

«Ε, μη με αγγίζεις! Σταματήστε. Τι νόημα έχει να το κάνετε αυτό; Υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα, ολομόναχος! Κοιτάξτε! Σταματήστε!», συνεχίζει, προσπαθώντας μάταια να αποτρέψει τους δράστες.

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας πλήθος αντιδράσεων από χρήστες που, παρότι συμμερίζονταν τα αιτήματα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, καταδίκαζαν τις λεηλασίες και τους βανδαλισμούς.

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Τι δήλωσε η 24χρονη ηθοποιός στη Le Monde

Η ταυτότητα της νεαρής γυναίκας έγινε γνωστή μέσα από δημοσίευμα της «Le Monde», στην οποία η ίδια μίλησε για όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά της.

«Δεν έχουν καν κάποιο πολιτικό μήνυμα. Απλώς καταστρέφουν πράγματα και κλέβουν, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις πιθανές πολιτικές συνέπειες των επεισοδίων, λέγοντας: «Και αν ο Εθνικός Συναγερμός έρθει στην εξουσία, τότε όλοι μας θα βρεθούμε σε πολύ άσχημη θέση!».

Την ίδια ώρα, η ταχύτατη διάδοση του βίντεο συνοδεύτηκε από ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς για την ταυτότητά της.

Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η 24χρονη ήταν ιδιοκτήτρια του καταστήματος που λεηλατήθηκε, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι είχε ταχθεί στο παρελθόν υπέρ των μεταναστών και πλέον δεχόταν την «ανταπόδοση» αυτής της στάσης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

