Παρεμβολές στο GPS αεροσκάφους που μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας στη Λιθουανία -Φόβοι για ρωσική επίθεση - iefimerida.gr

Νέο περιστατικό με παρεμβολή σε GPS αεροσκάφους που μετέφερε Ευρωπαίο αξιωματούχο, αυτή τη φορά την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Όπως αναφέρει το Bloomberg η νέα παρεμβολή - σχεδόν 20 μέρες μετά από ανάλογη στο GPS αεροπλάνου που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία - καταγράφηκε ενώ το αεροσκάφος Α330 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας πετούσε προς τη Λιθουανία, όπου η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες επρόκειτο να επισκεφθεί τα ισπανικά στρατεύματα, που σταθμεύουν στη χώρα της Βαλτικής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παρεμβολές GPS μπλοκαρίστηκαν από το ηλεκτρονικό σύστημα άμυνας του αεροπλάνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων Europa Press και επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του υπουργείου την Τετάρτη. Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ.

Η Daily Mail αναφέρει σχετικά με την επίθεση ότι «υπάρχουν φόβοι ότι η Ρωσία χτύπησε ένα αεροσκάφος της ισπανικής πολεμικής αεροπορίας με μια επίθεση GPS, μετά από μια πτήση που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας της Ισπανίας και υπέστη ηλεκτρονική “διαταραχή”».

Νωρίτερα φέτος, η ισπανική πολεμική αεροπορία ανέπτυξε οκτώ αεροσκάφη Eurofighter στη Λιθουανία στο πλαίσιο επιχείρησης του ΝΑΤΟ.