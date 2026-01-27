Παρέμβαση Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη «παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας» - iefimerida.gr

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στη Μινεάπολη και τους θανάτους δύο Αμερικανών από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Εν μέσω διαμαρτυριών κατά της παρουσίας της υπηρεσίας ICE για τη μετανάστευση στην πολιτεία της Μινεσότα, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε: «Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», δήλωσε ο Δημοκρατικός προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι αυτά τα γεγονότα «παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας ως Αμερικανών».

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ