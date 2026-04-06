Το άγνωστο παρασκήνιο της διάσωσης του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν: Ήταν σαν βελόνα στα άχυρα, κι όμως τον βρήκαν - iefimerida.gr

Νέες λεπτομέρειες για τη διάσωση του τραυματισμένου Αμερικανού πιλότου, που είχε κρυφτεί στα βουνά του Ιράν, βγαίνουν στο φως.

Πρόκειται για μια από τις πιο σύνθετες και επικίνδυνες στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Η αποστολή, που διήρκεσε σχεδόν δύο ημέρες, συνδύασε μαζική χρήση στρατιωτικής ισχύος, επιχειρήσεις παραπλάνησης και αποφάσεις υψηλού ρίσκου - ακόμη και την καταστροφή αμερικανικού εξοπλισμού αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, αποκαλύπτουν διεθνή ΜΜΕ, όπως η Daily Mail, το CNN και η Daily Telegraph.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την αποστολή «μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις διάσωσης στην ιστορία», επιβεβαιώνοντας την επιτυχή έκβασή της και τον απεγκλωβισμό του πιλότου με το μήνυμα: «Τον έχουμε».

Η κατάρριψη του F-15 που πυροδότησε συναγερμό

Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή, όταν ένα μαχητικό F-15E Strike Eagle, με διακριτικό κλήσης “Dude 44”, καταρρίφθηκε σε απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν. Το διμελές πλήρωμα – ένας πιλότος και ένας αξιωματικός οπλικών συστημάτων – αναγκάστηκε να εκτιναχθεί.

Ο πιλότος εντοπίστηκε και διασώθηκε σχετικά γρήγορα από ελικόπτερα HH-60W, παρά τα πυρά που δέχθηκαν. Ωστόσο, ο δεύτερος αεροπόρος, ένας έμπειρος αντισμήναρχος, αγνοούνταν, εγκλωβισμένος σε εχθρικό έδαφος.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι επρόκειτο για την πρώτη απώλεια επανδρωμένου αμερικανικού αεροσκάφους σε εχθρικό έδαφος εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, γεγονός που αύξησε δραματικά την πολιτική και στρατιωτική πίεση στην Ουάσιγκτον.

Μόνος, τραυματισμένος, με ένα πιστόλι μόνο και καταδιωκόμενος ο πιλότος

Μετά την εκτίναξη, ο αξιωματικός υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς - πιθανώς κατάγματα λόγω της βίαιης εξόδου από το αεροσκάφος. Παρά την κατάστασή του, κατάφερε να απομακρυνθεί μακριά από το σημείο της συντριβής του F-15.

Ακολουθώντας την εκπαίδευση SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape, δηλαδή Επιβίωση, Αποφυγή, Αντίσταση, Απόδραση), στην οποία υποβάλλονται οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα και κατευθύνθηκε προς ορεινή περιοχή, φτάνοντας σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων. Εκεί βρήκε καταφύγιο σε μια σχισμή βράχου, όπου παρέμεινε κρυμμένος για σχεδόν 48 ώρες.

Ο εξοπλισμός του ήταν ελάχιστος: ένα πιστόλι, ένας πομπός εντοπισμού και μια συσκευή επικοινωνίας. Ωστόσο, η χρήση τους ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς μπορούσε να αποκαλύψει τη θέση του σε ιρανικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, το Ιράν προσέφερε χρηματική αμοιβή 60.000 δολαρίων για τη σύλληψή του, κινητοποιώντας στρατιωτικές μονάδες αλλά και πολίτες στην αναζήτησή του.

Αγώνας δρόμου και στρατηγικά διλήμματα

Στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ ενημερωνόταν συνεχώς από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή ήταν σαφής: «Πρέπει να τον φέρουμε πίσω».

Το διακύβευμα ήταν τεράστιο. Πέρα από την ανθρώπινη ζωή, υπήρχε ο κίνδυνος ένα βίντεο αιχμαλωσίας του πιλότου να μετατραπεί σε ισχυρό προπαγανδιστικό όπλο για την Τεχεράνη.

Για να εντοπίσουν τον αεροπόρο, οι ΗΠΑ ανακατεύθυναν στρατιωτικά μέσα από άλλες αποστολές, ακόμη και εις βάρος προγραμματισμένων στόχων. Αυτό επέτρεψε σε ιρανικές δυνάμεις να συνεχίσουν τη δράση τους σε άλλα σημεία, υπογραμμίζοντας το στρατηγικό κόστος της επιχείρησης.

Καταιγισμός πυρός και τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ

Η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σε μια εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από μέρους των ΗΠΑ. Βομβαρδιστικά B-1 εξαπέλυσαν σχεδόν 100 κατευθυνόμενες βόμβες, ενώ drones MQ-9 Reaper περιίπταντο συνεχώς πλήττοντας κάθε πιθανή απειλή σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων.

Παράλληλα, δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα συμμετείχαν στην επιχείρηση, δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας γύρω από την περιοχή όπου κρυβόταν ο πιλότος.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν εξελίχθηκε ομαλά. Μια πρώτη απόπειρα διάσωσης εγκαταλείφθηκε όταν ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά και υπέστησαν ζημιές, με τραυματισμούς πληρωμάτων.

Ο ρόλος-κλειδί της CIA και η παραπλάνηση

Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή της CIA, η οποία κατάφερε να εντοπίσει την ακριβή θέση του πιλότου - μια επιτυχία που περιεγράφη ως «εύρεση βελόνας στα άχυρα».

Παράλληλα, η CIA οργάνωσε μια σύνθετη επιχείρηση παραπλάνησης. Διέρρευσε πληροφορίες ότι ο πιλότος είχε ήδη εντοπιστεί και επρόκειτο να απομακρυνθεί μέσω θαλάσσιας οδού. Η παραπληροφόρηση αυτή οδήγησε τις ιρανικές δυνάμεις να στραφούν σε λάθος κατευθύνσεις.

Το σχέδιο λειτούργησε, προσφέροντας κρίσιμο χρόνο στις αμερικανικές δυνάμεις.

Η τελική επιχείρηση και η δραματική διάσωση

Η δεύτερη επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε το Σάββατο, με τη συμμετοχή επίλεκτων μονάδων, συμπεριλαμβανομένης των βατραχανθρώπων της SEAL Team Six. Οι κομάντος μεταφέρθηκαν σε αυτοσχέδιο αεροδιάδρομο και προχώρησαν προς το σημείο.

Σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές, ο τραυματισμένος πιλότος εγκατέλειψε την τελευταία στιγμή το κρησφύγετό του και κινήθηκε προς τους διασώστες, ανεβαίνοντας σε κορυφογραμμή εν μέσω βομβαρδισμών και ανταλλαγής πυρών.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία: ο αεροπόρος ανασύρθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε με ασφάλεια.

Καταστροφή αεροσκαφών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης, προέκυψε νέο πρόβλημα: δύο μεταγωγικά MC-130J εγκλωβίστηκαν στο έδαφος και δεν μπορούσαν να απογειωθούν. Παράλληλα, ελικόπτερα MH-6 Little Bird κρίθηκαν μη επιχειρησιακά.

Η απόφαση ήταν άμεση και δραστική: τα αεροσκάφη καταστράφηκαν επί τόπου με εκρηκτικά, ώστε να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών. Το κόστος της καταστροφής ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αποτυπώνοντας την ένταση και την πίεση της επιχείρησης.

Τελικά, νέα αεροσκάφη στάλθηκαν για να παραλάβουν τις δυνάμεις και τον διασωθέντα πιλότο.

Αντιδράσεις και επικοινωνιακός πόλεμος

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε το θάρρος των στρατιωτικών τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν εγκαταλείπουν ποτέ έναν στρατιώτη».

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν επιχείρησε να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι κατέρριψε αμερικανικά μέσα και ότι η επιχείρηση απέτυχε. Παράλληλα, δημοσιοποίησε εικόνες από τα κατεστραμμένα αμερικανικά αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολίασε σκωπτικά ότι «αν οι ΗΠΑ έχουν τρεις ακόμη τέτοιες “νίκες”, θα καταστραφούν πλήρως».

Η επόμενη μέρα και τα μηνύματα

Ο διασωθείς πιλότος μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Κουβέιτ με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Η επιβίωσή του αποδίδεται στην εκπαίδευση, την ψυχραιμία και την αντοχή του.

Η επιχείρηση αυτή αναδεικνύει τη σύγχρονη φύση των πολεμικών επιχειρήσεων: συνδυασμός τεχνολογίας, πληροφοριών, στρατιωτικής ισχύος και ψυχολογικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να διασώζουν προσωπικό τους ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες - αλλά και το υψηλό τίμημα που μπορεί να απαιτηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή στο Ιράν θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο ως μια επιτυχημένη διάσωση, αλλά και ως ένα παράδειγμα των ακραίων ορίων στα οποία μπορούν να φτάσουν οι σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.