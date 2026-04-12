Al Arabiya: Παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ Γουίτκοφ-Κούσνερ για να συνεχίσουν τις συνομιλίες με το Ιράν - iefimerida.gr

Στο Ισλαμαμπάντ παραμένουν Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προκειμένου να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, όπως μεταδίδει το Al Arabiya.

Λίγη ώρα μετά το δημοσίευμα, η ανταποκρίτρια του CBS, Τζένιφερ Τζέικομπς μετέδωσε ότι κανένας από την αμερικανική αντιπροσωπεία δεν παρέμεινε στο Πακιστάν μετά τις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Τζάρετ Κούσνερ, ο Στιβ Γουίτκοφ και η τεχνική ομάδα αναχώρησαν από το Ισλαμαμπάντ, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο CBS News.

Ιρανός αξιωματούχος: Στα χέρια μας τα Στενά του Ορμούζ -«Τα διόδια του πρέπει να πληρώνονται σε ριάλ»

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου υπενθύμισε ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «κοκκινη γραμμή» για το Ιράν. Όπως ανέφερε ο Χατζί Μπαμπάι στο πρακτορείο ειδήσεων Mehrs και μεταδίδει το Reuters, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια του Ιράν και «τα διόδια του πρέπει να πληρώνονται σε ριάλ».



Η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG, αποτέλεσε αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Σημείο, επίσης, διαφωνίας ήταν η άρνηση της Τεχεράνης να παραιτηθεί από το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.



Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της Τεχεράνης στις συνομιλίες στο Πακιστάν, τόνισε ότι ήρθε η ώρα για τις ΗΠΑ «να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι».



Σε ανάρτησή του στο X, σημείωσε ότι τόνισε πριν από τις διαπραγματεύσεις ότι το Ιράν είχε «καλή πίστη και βούληση», αλλά λόγω των εμπειριών του από τους δύο προηγούμενους πολέμους «δεν είχε εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

Όπως υποστήριξε, η ιρανική αντιπροσωπεία «προέβαλε πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά η αντίπαλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων».



«Δεν θα σταματήσουμε ούτε για μια στιγμή τις προσπάθειές μας να εδραιώσουμε τα επιτεύγματα των σαράντα ημερών της εθνικής άμυνας του Ιράν», πρόσθεσε.



Καταλήγοντας ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν «έντονες» και ευχαριστεί το Πακιστάν για τη διευκόλυνσή τους.