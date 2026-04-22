«Διορθώστε την πορεία αμέσως»: Σοκ το ηχητικό από την παραλίγο σύγκρουση αεροπλάνων πάνω από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης - iefimerida.gr

Παραλίγο σύγκρουση στον αέρα να σημειωθεί μεταξύ δύο αεροπλάνων τα οποία έφτασαν σε απόσταση μόλις 106 μέτρων το ένα από το άλλο.



Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, την ώρα που τα δύο αεροπλάνα προσπαθούσαν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να το διερευνά.



Τι συνέβη μεταξύ των δύο αεροπλάνων - Έφτασαν σε απόσταση μόλις 106 μέτρων το ένα από το άλλο

«Το πλήρωμα της πτήσης 4464 της Republic Airways εκτέλεσε διαδικασία επαναπροσέγγισης στο αεροδρόμιο John F. Kennedy, αφού έχασε την προβλεπόμενη πορεία προσέγγισης και πλησίασε υπερβολικά την πτήση 554 της Jazz Aviation, η οποία είχε λάβει άδεια προσγείωσης σε παράλληλο διάδρομο. Και τα δύο πληρώματα αντέδρασαν στις ειδοποιήσεις των συστημάτων επί του αεροσκάφους», ανέφερε η FAA σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό της Δευτέρας. «Η FAA διερευνά το συμβάν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τα δύο αεροσκάφη έφτασαν στο κοντινότερο σημείο τους σε απόσταση μόλις 350 ποδιών (106,68 μέτρα) κατακόρυφα και 0,62 μιλίων (997,79 μέτρα) οριζόντια.

Τρομάζει το ηχητικό: «Διορθώστε αμέσως πορεία»

Ηχητικά ντοκουμέντα από το ATC.com, με τις συνομιλίες μεταξύ πιλότων και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσαν τα δεδομένα του ραντάρ. «Πετάτε μέσα από την πορεία προσέγγισης του διαδρόμου 31 αριστερά. Διορθώστε αμέσως», ανέφερε ο ελεγκτής προς τους πιλότους της Republic.



«Jazz 554, ανεβείτε και διατηρήστε τα 3.000 πόδια» διέταξε ένας άλλος ελεγκτής, κατευθύνοντας το αεροσκάφος να αλλάξει πορεία. «Η κίνηση στα αριστερά σας υπερβαίνει την παράλληλη πορεία». Και τα δύο αεροπλάνα πάντως, προσγειώθηκαν με ασφάλεια περίπου στις 15:00.



Ανησυχία για την αύξηση αντίστοιχων περιστατικών

Το συμβάν αυτό έρχεται μετά από ένα αντίστοιχο περιστατικό το Σάββατο στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου δύο αεροσκάφη της Southwest Airlines αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν ελιγμούς αποφυγής σύγκρουσης, αφού ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε οδηγία σε έναν πιλότο να στραφεί προς την πορεία του άλλου αεροσκάφους.

Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Πέρυσι, ένα αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού κοντά στην Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 67 επιβαίνοντες στα δύο αεροσκάφη. Η συντριβή αυτή, στις 29 Ιανουαρίου 2025, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των συγκρούσεων στον αέρα, οι οποίες παραμένουν σπάνιες στην εμπορική αεροπορία, καθώς τα αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με συστήματα που προειδοποιούν τους πιλότους για πιθανές συγκρούσεις.

Η πλειονότητα των επικίνδυνων περιστατικών που καταγράφονται κάθε χρόνο αφορά μικρότερα αεροσκάφη που δεν διαθέτουν τέτοια συστήματα, αν και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας δεν μπόρεσε να δώσει άμεσα στοιχεία για τον ετήσιο αριθμό τους. Παρ’ όλα αυτά, κάθε χρόνο σημειώνονται αρκετές συγκρούσεις μικρών αεροσκαφών, όπως εκείνη που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Αριζόνα και στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.