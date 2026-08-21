Η μοναδική παραλία στην Ευρώπη όπου οι άνδρες κολυμπούν χωριστά από τις γυναίκες: Ο καβγάς που την έκανε viral - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σε μια παραλία της Ιταλίας, την έκανε viral και από τότε την έχει επισκεφθεί αριθμός ρεκόρ παραθεριστών.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο, όταν ξέσπασε ένα καβγάς στην παραλία La Lanterna, γνωστή περισσότερο ως Pedocin, στην Τεργέστη. Πρόκειται για τη μοναδική παραλία στην Ευρώπη όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται κανονισμός για τον διαχωρισμό των φύλων.



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Άνδρες και γυναίκες κολυμπούν χωριστά -Ένας κανονισμός που ισχύει εδώ και πάνω από 100 χρόνια

Ένας τοίχος εξακολουθεί να χωρίζει την περιοχή που προορίζεται για γυναίκες και παιδιά έως 12 ετών από την περιοχή που προορίζεται για άνδρες. Για να συναντηθούν με άτομα του άλλοι φύλου, οι λουόμενοι πρέπει να κολυμπήσουν μέχρι τις σημαδούρες στη θάλασσα, σε ένα έθιμο που διατηρείται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Η λέξη Pedocin μεταφράζεται ως «ψείρα» ή «κόνιδα» και πιστεύεται ότι η περιοχή ήταν κάποτε το σημείο όπου οι ταξιδιώτες αποψείρωναν τα άλογά τους. Ωστόσο, στο τοπικό ιδίωμα της Τεργέστης τα μύδια αποκαλούνται «pedoci», ενώ στην περιοχή υπάρχουν και μυδοκαλλιέργειες.

Η παραλία έχει εμφανιστεί στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο, ενώ ένα ντοκιμαντέρ του 2016 παρακολουθεί τους τακτικούς επισκέπτες του όρμου για διάστημα ενός έτους.

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Με περισσότερα βότσαλα παρά άμμο, το Pedocin βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και προσελκύει κυρίως ένα μεγαλύτερο σε ηλικία κοινό, το οποίο επιστρέφει συχνά.



«Απολίτιστοι», «σεξιστές»: Ο άγριος καβγάς που ξέσπασε τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο όμως ξέσπασε ένας καβγάς που έγινε viral στα social media ως «Υπόθεση του Μεσαίωνα»: Μια γυναίκα προσπάθησε να κάνει ηλιοθεραπεία στην πλευρά που προορίζεται για άνδρες. Το ζευγάρι, από το Μιλάνο, φαίνεται πως δεν γνώριζε τον κανονισμό που ισχύει στην παραλία.



Μια τακτική λουόμενη της παραλίας το αντιλήφθηκε, έχοντας λάβει άδεια να «περάσει στην άλλη πλευρά», στον χώρο όπου βρισκόταν ο σύζυγός της, προκειμένου να τον βοηθήσει να συνοδεύσει στην τουαλέτα τον γιο τους, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο Il Piccolo και αναμετέδωσε η La Repubblica.



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Βλέποντας λοιπόν, το ζευγάρι, η γυναίκα ζήτησε από τη νεαρή να μεταφερθεί στην άλλη πλευρά του τοίχου, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απάντηση ήταν μια καταγιίδα προσβολών. «Απολίτιστοι», «σεξιστές», «οπισθοδρομικοί», φέρεται να τους είπε η νεαρή, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως «μεσαιωνικό» τον διαχωρισμό μεταξύ ανδρών και γυναικών. «Αν έχετε τέτοια έθιμα, δεν είστε Ιταλοί», πρόσθεσε οργισμένη.

Μετά το οργισμένο ξέσπασμά της, η νεαρή γυναίκα πλησίασε τη μεγαλύτερη σε ηλικία μητέρα «απειλητικά» και σήκωσε το χέρι της, σύμφωνα με την Il Piccolo. Ωστόσο, οι άνδρες που βρίσκονταν στην παραλία κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηρεμία, αν και μια γυναίκα εργαζόμενη στην παραλία δέχθηκε σπρώξιμο.

Μετά το επεισόδιο, το ζευγάρι των τουριστών έφυγε από την παραλία, ζητώντας όμως να του επιστραφεί το αντίτιμο εισόδου, ύψους 2,40 ευρώ.

Όλο και πιο δημοφιλής η παραλία



Από τότε που σημειώθηκε ο συγκεκριμένος καβγάς πάντως, ο οποίος προκάλεσε διεθνή αναστάτωση σχετικά με το εάν η γυναίκα είχε δίκιο να επιμείνει στη θέση της, η παραλία έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών.



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Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μόνο τον φετινό Ιούλιο οι αρχές πούλησαν 53.610 εισιτήρια, έναντι 34.885 το 2025 και 40.160 το 2024. Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, περίπου 100.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν την παραλία, αποφέροντας έσοδα ύψους 120.000 ευρώ μόνο από τα εισιτήρια.

Η Il Piccolo ανέφερε ότι οι περισσότεροι από όσους επισκέπτονται την παραλία είναι γυναίκες. «Για όλα τα υπόλοιπα, απλώς πηγαίνετε μέχρι τις σημαδούρες», είπαν γυναίκες που βρίσκονταν στην παραλία στη La Repubblica.