Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι εξαιτίας του σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει την Ουκρανία - iefimerida.gr

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του Γραφείου του Ουκρανού προέδρου, μετά από έρευνες που διενήργησε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές Αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του Γερμάκ.

«Η δράση των Αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας στο Γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Ζελένσκι. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του Ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς.

Η παραίτηση του Γερμάκ έρχεται σε μια περίοδο που η Ουκρανία συγκλονίζεται από το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς της θητείας του Ζελένσκι, στο οποίο εμπλέκονται συνεργάτες του.



Νωρίτερα αυτόν το μήνα, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) απήγγειλε κατηγορίες σε οκτώ υπόπτους για μια υπόθεση που εμπλέκει την κρατική πυρηνική εταιρεία Energoatom, ονομάζοντας τον Τιμούρ Μίντιχ, έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Zελένσκι, ως αρχηγό οργάνωσης, σύμφωνα με το Kyiv Independent.