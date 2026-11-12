Παραιτήθηκε από CEO της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ -«Βουτιά» της μετοχής στο Χρηματιστήριο, ποιος αναλαμβάνει τη θέση του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Nvidia, καθώς ο συνιδρυτής τής εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, προκαλώντας αναταράξεις στον τεχνολογικό κλάδο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ ακολούθησε την αποκάλυψη δύο εξωσυζυγικών σχέσεων. Μία με Κινέζα επιχειρηματία ύποπτη για κατασκοπεία και μία δεύτερη με ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, προκαλώντας έντονες πιέσεις προς την απομάκρυνσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε για να εξετάσει την απομάκρυνσή του, με τον Χουάνγκ να υποβάλλει τελικά την παραίτησή του. Τη θέση του προσωρινού CEO αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες, ενώ ο ίδιος αποχωρεί και από το Δ.Σ.

Η αποχώρηση δημιουργεί αβεβαιότητα για την εταιρεία και το οικοσύστημα της AI, επηρεάζοντας τις επενδύσεις και την αμερικανική πολιτική εξαγωγών. Παράλληλα, διορίστηκε για πρώτη φορά πρόεδρος του Δ.Σ. ο Χάρβεϊ Σ. Τζόουνς.

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε πτώση 10% μετά την ανακοίνωση της παραίτησης. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο κύριος κίνδυνος για την εταιρεία δεν είναι τεχνολογικός, αλλά η ικανότητα εκτέλεσης των σχεδίων της χωρίς τον Χουάνγκ.

Η αποχώρησή του αφήνει τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της, ενώ δημιουργεί αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα της εταιρείας που ο ίδιος μετέτρεψε σε παγκόσμια δύναμη στον χώρο των AI chips.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο ιδρυτής της υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις αποκαλύψεις για φερόμενη σχέση με Κινέζα κατάσκοπo αλλά και μια δεύτερη εξωσυζυγική σχέση.

Τη θέση του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κολέτ Κρες, καθώς η εταιρεία αναζητεί τον μόνιμο διάδοχο του Χουάνγκ.

Ο τελευταίος, ο οποίος συνίδρυσε την Nvidia, κατέχει περίπου το 3,61% των μετοχών της, αποτελώντας τον τέταρτο μεγαλύτερο μέτοχό της. Παράλληλα, δεν θα διατηρήσει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

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Οι καταγγελίες που προηγήθηκαν της αποχώρησης

Η πίεση προς τον 63χρονο Χουάνγκ είχε ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, έπειτα από δημοσιεύματα που τον ήθελαν να διατηρεί εξωσυζυγική σχέση με Κινέζα επιχειρηματία, για την οποία οι αμερικανικές αρχές φέρονται να έχουν υποψίες κατασκοπευτικής δράσης υπέρ του Πεκίνου.

Νωρίτερα, δημοσιεύματα ανέφεραν επίσης ότι ο επικεφαλής της Nvidia είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση με ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, το οποίο υπαγόταν διοικητικά στον ίδιο.

Σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση της υπόθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε την Τετάρτη, προκειμένου να εξετάσει την απομάκρυνσή του, μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

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Η επόμενη ημέρα για τον τεχνολογικό κολοσσό

Η αποχώρηση του Χουάνγκ προκαλεί αβεβαιότητα στην Nvidia, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε περίπου 4 τρισ. δολάρια. Η εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ο ίδιος είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότησή του.

Η Nvidia αξιοποιούσε τα αυξανόμενα ταμειακά της διαθέσιμα για επενδύσεις σε παρόχους υπηρεσιών cloud, προμηθευτές, αλλά και στα μεγαλύτερα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Παράλληλα, η αποχώρηση του Χουάνγκ ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην αμερικανική πολιτική εξαγωγών μικροεπεξεργαστών, δεδομένης της προσπάθειάς του να διατηρήσει την πρόσβαση της Nvidia στην κινεζική αγορά, αλλά και των στενών σχέσεών του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ, η εταιρεία ανακοίνωσε τον διορισμό του Χάρβεϊ Σ. Τζόουνς, μακροχρόνιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του πρώτου προέδρου του Δ.Σ. στην ιστορία της Nvidia.

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Πτώση 13% για τη μετοχή

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Μάικλ Φέλντμαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην ClearBridge Investments, υπογράμμισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Nvidia δεν αφορά την τεχνολογική της πορεία, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ορατή για τα επόμενα χρόνια, αλλά την ικανότητά της να εκτελεί αποτελεσματικά τα σχέδιά της.

«Ο κίνδυνος δεν είναι ότι η Nvidia θα χάσει ξαφνικά τον τεχνολογικό της οδικό χάρτη. Αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό ορατός για τα επόμενα χρόνια. Ο κίνδυνος αφορά την εκτέλεση. Ο Τζένσεν ήταν ο μαέστρος ενός εξαιρετικά σύνθετου συστήματος. Σε έναν κόσμο με πραγματικά σημεία συμφόρησης, αυτός ο συντονισμός αποτελεί από μόνος του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Nvidia συνέχισε να καταγράφει απώλειες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Χουάνγκ, υποχωρώντας κατά 13,35% (στις 16:30 ώρα Ελλάδος) στις προσυνεδριακές συναλλαγές.