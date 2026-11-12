Γιατί έχει σημασία η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από την υπόθεση, τι εκτιμούν αναλυτές για την επόμενη ημέρα

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία, με τις επιπτώσεις να ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της ίδιας της εταιρείας.

Ο άνθρωπος που μετέτρεψε έναν κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών σε κυρίαρχο προμηθευτή μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης αποχωρεί έπειτα από αποκαλύψεις για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό κενό διοίκησης σε μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Η υπόθεση έχει ήδη επηρεάσει τις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ δημιουργεί ερωτήματα για τη διαδοχή στην ηγεσία της Nvidia, τις επενδύσεις της στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και τις ισορροπίες στον τεχνολογικό ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας.

Το κενό εξουσίας σε μια εταιρεία που ταυτίστηκε με τον ιδρυτή της

Ο Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε ο μοναδικός διευθύνων σύμβουλος της Nvidia από την ίδρυσή της, το 1993. Μαζί με τους Κρις Μαλαχόφσκι και Κέρτις Πριμ έστησε την εταιρεία, την οποία οδήγησε από την αγορά των επεξεργαστών γραφικών για ηλεκτρονικά παιχνίδια στην καρδιά της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Υπό την ηγεσία του, η μετοχή της Nvidia κατέγραψε άνοδο άνω του 700.000% από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 1999. Η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε κατά περιόδους τα 5 τρισ. δολάρια, καθιστώντας την μία από τις πολυτιμότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

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Η αποχώρησή του αναδεικνύει, ωστόσο, το διαχρονικό πρόβλημα της απουσίας σαφούς σχεδίου διαδοχής. Ο Χουάνγκ διαχειριζόταν στενά σχεδόν κάθε πτυχή της επιχείρησης, διατηρώντας άμεση επαφή με στελέχη, εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες.

«Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ αποτελεί ορόσημο για τη Nvidia, η οποία καλείται πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την κυριαρχία της στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς τον ηγέτη που σε μεγάλο βαθμό την οικοδόμησε», ανέφερε σε σημείωμά του ο Άσα Χάικεν, ανώτερος αναλυτής της Emarketer.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής της Bernstein, Στέισι Ράσγκον, επισήμανε ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα τόσο για τις εξελίξεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν όσο και για την ικανότητα οποιουδήποτε νέου διευθύνοντος συμβούλου να καλύψει το κενό του Χουάνγκ. Όπως σημείωσε, ο ιδρυτής είχε τον απόλυτο έλεγχο της στρατηγικής, των σχέσεων με τους πελάτες και της ευρύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι αγορές αναζητούν τον επόμενο ηγέτη της Nvidia

Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, αναλαμβάνει προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου. Εντάχθηκε στην εταιρεία πριν από 13 χρόνια, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στη Microsoft και τη Cisco, ενώ η επαγγελματική της διαδρομή επικεντρώνεται κυρίως σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές αρμοδιότητες.

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Η οριστική επιλογή του διαδόχου παραμένει ανοιχτή. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν αναφερθεί ως πιθανοί υποψήφιοι βρίσκεται ο συνιδρυτής της Nvidia, Κρις Μαλαχόφσκι, ο οποίος έχει μακρά παρουσία στην εταιρεία και είχε αναλάβει για χρόνια την ανάπτυξη προϊόντων.

Στη λίστα των πιθανών επιλογών περιλαμβάνονται επίσης η Λίζα Σου, διευθύνουσα σύμβουλος της ανταγωνίστριας AMD, ο Ρενέ Χάας τής Arm Holdings και ο Σαντζάι Μεχρότρα, της Micron Technology. Ένα ακόμη όνομα που ακούγεται για τη διαδοχή είναι ο Ίαν Μπακ, επικεφαλής του τομέα υπολογιστών υψηλών επιδόσεων της Nvidia, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που επέτρεψε τη χρήση καρτών γραφικών για ευρύτερες υπολογιστικές εφαρμογές.

Οι αποκαλύψεις που οδήγησαν στην αποχώρηση

Η κρίση ξεκίνησε με δημοσίευμα των «New York Times» για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματία που συνδέεται με τη Megaspeed International, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών φέρονται να τη θεωρούν πρόσωπο που συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, γεγονός που προκάλεσε το ξέσπασμα του σκανδάλου.

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Η Megaspeed, η οποία προήλθε από κινεζική εταιρεία στον χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πελάτες της Nvidia στη Νοτιοανατολική Ασία. Παράλληλα, βρίσκεται υπό αμερικανική έρευνα σχετικά με ενδεχόμενη παράνομη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα. Τόσο η Megaspeed όσο και η Nvidia έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, η Άλις Χουάνγκ είχε αναπτύξει επιχειρηματικές σχέσεις και με την κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek, έχοντας επενδύσει σε αυτήν με σκοπό την προμήθειά της με προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia.

Μετά τις πρώτες αποκαλύψεις, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε ότι υπήρξε «άπιστος» στον γάμο του, ζητώντας συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσε στην οικογένειά του.

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Ωστόσο, την Τετάρτη ακολούθησε δεύτερο δημοσίευμα των «New York Times», σύμφωνα με το οποίο διατηρούσε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, η οποία εργαζόταν στην εταιρεία επί 18 χρόνια και φέρεται να υπαγόταν απευθείας στον ίδιο.

Οι διαδοχικές αποκαλύψεις οδήγησαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και τελικά στην παραίτηση του Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος για την κούρσα ΗΠΑ-Κίνας

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του ρόλου της Nvidia στον τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η εταιρεία αποτελεί βασικό προμηθευτή των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόθεση είναι αρκετά σημαντική, καθώς ανάμεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται οι Google, Meta, Amazon, Microsoft, SpaceX, Tesla, OpenAI και Anthropic.

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Ο Χουάνγκ είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχοντας σε συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, επίσημα δείπνα και επαφές υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με την κινεζική ηγεσία, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μια διέξοδο για την επιστροφή της Nvidia στην κινεζική αγορά.

Οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα έχουν μειώσει σημαντικά την εμπορική δραστηριότητα της Nvidia στη χώρα. Ο ίδιος ο Χουάνγκ είχε αναφέρει ότι το μερίδιο της εταιρείας στην κινεζική αγορά είχε υποχωρήσει από περίπου 95% σχεδόν στο μηδέν.

Η υπόθεση της Άλις Χουάνγκ εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαρροές πληροφοριών, αλλά και για την αξιοπιστία των επιχειρηματικών επαφών που είχε αναπτύξει ο πρώην επικεφαλής της Nvidia.

Ο Τραμπ είχε αρχικά υπερασπιστεί τον Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντάς τον «έντιμο άνθρωπο», ενώ είχε αναφέρει ότι ο ίδιος του είπε πως δεν γνώριζε ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση ήταν κατάσκοπος.

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Λίγες ώρες μετά την παραίτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε ανάρτησή του ότι ο Χουάνγκ είχε κάνει «φανταστική δουλειά» στην εταιρεία, ενώ έσπευσε να προτείνει ως αντικαταστάτη του τον Τιμ Κουκ, της Apple.

Οι χαμένοι της κρίσης: Nvidia, επενδυτές, AI

Οι πρώτοι που επηρεάστηκαν από την αναταραχή ήταν οι μέτοχοι της Nvidia. Η απότομη πτώση της μετοχής εξαφάνισε, προσωρινά, περισσότερα από 300 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, ενώ η αβεβαιότητα για τη διοικητική της συνέχεια επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές της Micron Technology και της Marvell Technology υποχώρησαν, όπως και εκείνες εταιρειών όπως η CoreWeave και η Nebius. Απώλειες σημειώθηκαν επίσης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εξοπλισμό ενεργειακής τροφοδοσίας, όπως η Vertiv και η Bloom Energy.

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Ο αναλυτής της Bloomberg Intelligence Μαντίπ Σινγκ εκτίμησε ότι η αξιοπιστία της Nvidia είναι πολύ πιθανό να πληγεί ακόμη περισσότερο. Όπως επισήμανε, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι δυσανάλογα μεγάλες για τις εταιρείες που παρέχουν υπολογιστική ισχύ σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τους δημιουργούς μοντέλων ανοικτού κώδικα και ανοικτών βαρών.

Η ανησυχία αφορά και τις πολυάριθμες επενδύσεις της Nvidia στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Χουάνγκ είχε αξιοποιήσει την οικονομική ισχύ της εταιρείας για να στηρίξει σημαντικούς παίκτες, μεταξύ των οποίων η OpenAI, η Anthropic αλλά και η CoreWeave. Παράλληλα, είχε συμμετάσχει σε χρηματοδοτικές συμφωνίες και εγγυήσεις που ενίσχυαν τη λειτουργία ευρύτερων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές έχουν ήδη προκαλέσει προβληματισμό στη Wall Street, καθώς ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι οι αλληλοσυνδεόμενες συμφωνίες ενδέχεται να διογκώνουν τεχνητά τη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο αναλυτής της Bernstein Στέισι Ράσγκον υπογράμμισε ότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον των επενδύσεων, των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων και των εγγυήσεων της Nvidia.

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Οι κερδισμένοι: Οι ανταγωνιστές της Nvidia

Σε αντίθεση με τις απώλειες της Nvidia και των εταιρειών που εξαρτώνται ευρύτερα, ορισμένοι ανταγωνιστές της κατέγραψαν κέρδη στο Χρηματιστήριο.

Οι μετοχές της Advanced Micro Devices (AMD) και της Broadcom ενισχύθηκαν, καθώς η αποχώρηση του Χουάνγκ επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της κυριαρχίας στην αγορά των μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η AMD, υπό τη διοίκηση της Λίζα Σου, αποτελεί έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της Nvidia, ενώ η Broadcom διεκδικεί επίσης σημαντικό μερίδιο στην αγορά των υποδομών και των επεξεργαστών που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ως εκ τούτου, η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου επενδύουν τεράστια ποσά σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστική ισχύ.