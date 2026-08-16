Tροχαίο -σοκ στην Παραγουάη: Φορτηγό χωρίς φρένα «θέρισε» αυτοκίνητα - Τρεις νεκροί, 10 τραυματίες [βίντεο] - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Παραγουάη, όταν φορτηγό,﻿ το οποίο φέρεται να έμεινε χωρίς φρένα, έπεσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη δέκα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο οδηγός του φορτηγού, αντιλαμβανόμενος τη βλάβη στα φρένα, επιχείρησε να στρίψει αριστερά για να αποφύγει σταματημένα οχήματα σε φωτεινό σηματοδότη, χωρίς όμως η προσπάθειά του να αποτρέψει την τραγωδία που ακολούθησε.

Το βαρύ όχημα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα τρία αυτοκίνητα, προκαλώντας σφοδρότατη καραμπόλα. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που το φορτηγό συνέχισε την πορεία του για περίπου 80 μέτρα.

Ένα από τα αυτοκίνητα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο. Από τη σύγκρουση τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για βλάβη στα φρένα. Το δυστύχημα προκάλεσε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη διαδρομή PY02, στην περιοχή Πέντροζο, στην πόλη Υπακαράι της Παραγουάης λίγο μετά τις 20:00, όταν το μεγάλο φορτηγό, που μετέφερε φορτίο με τούβλα και κατευθυνόταν προς την Ασουνσιόν, άρχισε να κατεβαίνει την περιοχή χωρίς να μπορεί να φρενάρει.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, ο οδηγός του φορτηγού προσπάθησε να αντιδράσει και να στρίψει αριστερά, προκειμένου να αποφύγει τα οχήματα που βρίσκονταν σταματημένα σε φωτεινό σηματοδότη. Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή.

Το βαρύ όχημα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα τρία αυτοκίνητα, προκαλώντας μια σφοδρότατη καραμπόλα.

Η σφοδρή σύγκρουση και η φωτιά

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε το φορτηγό φέρεται να συνέχισε την πορεία του για περίπου 80 μέτρα μετά τη σύγκρουση, προτού τελικά ακινητοποιηθεί.

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Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ένα από τα αυτοκίνητα τυλίχθηκε στις φλόγες, μετατρέποντας το σημείο σε σκηνικό χάους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Εθνικής Αστυνομίας, οι οποίες επιχείρησαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, να απεγκλωβίσουν και να βοηθήσουν τους τραυματίες και να ασφαλίσουν την περιοχή.

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Από τη σύγκρουση τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δέκα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται και σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι οποίες κατέγραψαν τη στιγμή που το φορτηγό πέφτει πάνω στα ακινητοποιημένα οχήματα.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το φορτηγό έχασε την ικανότητα πέδησης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για βλάβη στο σύστημα των φρένων, ωστόσο το ακριβές αίτιο θα πρέπει να προκύψει από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Το δυστύχημα προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης μετά τη σύγκρουση.