 Σε πιθανές παραβιάσεις του πρωτοκόλλου αναφέρεται στενός σύμβουλος του Τραμπ, για τον θάνατο του νοσοκόμου - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Σε πιθανές παραβιάσεις του πρωτοκόλλου αναφέρεται στενός σύμβουλος του Τραμπ, για τον θάνατο του νοσοκόμου

Οργή στις ΗΠΑ μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου από πράκτορα της ICE στην Μινεάπολη
Οργή στις ΗΠΑ μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου από πράκτορα της ICE στην Μινεάπολη/ Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Στίβεν Μίλερ, ακραίος πλην όμως με μεγάλη επιρροή στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι ο θάνατος του νοσοκόμου διαδηλωτή στη Μινεάπολη μπορεί να οφειλόταν σε παραβίαση του «πρωτοκόλλου» από πλευράς των ομοσπονδιακών πρακτόρων που τον πυροβόλησαν, αλλάζοντας θεαματικά τόνο για την υπόθεση.

«Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο», ανέφερε ο κ. Μίλερ σε γραπτή δήλωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ έσπευσε να υπερασπιστεί τους πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσοκόμο μονάδας εντατικής θεραπείας—τον οποίο χαρακτήρισε «δυνάμει δολοφόνο».

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ Ντόναλντ Τραμπ νοσοκόμος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ