Πώς αποφεύχθηκε τραγωδία στη Γαλλία όταν δύο αεροσκάφη βρέθηκαν σε απόσταση 3 μέτρων -Σε σοκ ο πιλότος - iefimerida.gr

Παρ’ ολίγον να σημειωθεί μια αεροπορική τραγωδία με σύγκρουση δύο αεροσκαφών στη Νίκαια της Γαλλίας.

Για λίγα μέτρα δεν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αεροσκάφη το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Nice Cote d’Azur, στη Νότια Γαλλία. Αεροσκάφος της EasyJet που ετοιμαζόταν να απογειωθεί ήρθε σε απόσταση μόλις τριών μέτρων από αεροσκάφος της τυνησιακής Nouvelair, το οποίο προσέγγιζε για προσγείωση σε λάθος διάδρομο, υπό έντονη βροχόπτωση γύρω στις 11.30 το βράδυ, τοπική ώρα.

Οι επιβάτες της πτήσης της EasyJet, με προορισμό τη Νάντη, άκουσαν έναν εκκωφαντικό βρυχηθμό καθώς το αεροπλάνο της Nouvelair επιτάχυνε την τελευταία στιγμή για να αποφύγει τη σύγκρουση καθώς τα δύο αεροσκάφη έφτασαν σε απόσταση μόλις 3 μέτρων μεταξύ τους μετέδωσε η Daily Mail.

Παρ’ ολίγον αεροπορική τραγωδία στη Γαλλία

Η διοίκηση του αεροδρομίου κατηγόρησε τους πιλότους της Nouvelair για το σφάλμα, καθώς φαίνεται ότι επιχείρησαν να προσγειωθούν στον λάθος διάδρομο. Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, έκανε λόγο για «δυνητικά καταστροφική σύγκρουση που αποφεύχθηκε οριακά» και διέταξε άμεση έρευνα από την υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Οι πιλότοι της EasyJet, σοκαρισμένοι από το περιστατικό, αρνήθηκαν να συνεχίσουν την πτήση, αφήνοντας τους περίπου 300 επιβάτες καθηλωμένους στο αεροδρόμιο. «Ο κυβερνήτης βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση σοκ», δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ένας επιβάτης, περιγράφοντας τον πανικό μέσα στην καμπίνα.

Και τα δύο αεροσκάφη καθηλώθηκαν στο έδαφος ώστε να συλλεχθούν τα δεδομένα πτήσης. Η αρμόδια γαλλική υπηρεσία χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» και ένα από τα πιο επικίνδυνα που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα.