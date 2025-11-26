Ο Πάπας Λέων θα κάνει το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, σε Τουρκία και Λίβανο -Συνάντηση με Πατριάρχη Βαρθολομαίο - iefimerida.gr

Ο Πάπας Λέων θα πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, επισκεπτόμενος την Τουρκία και τον Λίβανο, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την ειρήνη, τον διάλογο και την ενότητα στη Μέση Ανατολή.

Οι διεθνείς επισκέψεις επιτρέπουν στον Πάπα να συναντά πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, να ενισχύει την τοπική χριστιανική κοινότητα και να εστιάζει τα διεθνή μέσα σε κρίσιμα ζητήματα.

Παρθενικό ταξίδι σε Τουρκία και Λίβανο ο Πάπας Λέων

Ο Πάπας ξεκινά στις 27 Νοεμβρίου το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, επισκεπτόμενος την Τουρκία και τον Λίβανο και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, θρησκευτικούς ηγέτες και επισκέψεις σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους.

Ο προκάτοχός του, Πάπας Φραγκίσκος, είχε προγραμματίσει παρόμοιο ταξίδι, αλλά δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει λόγω της επιδείνωσης της υγείας του. Ο Λέων, που εξελέγη πάπας στις 8 Μαΐου, κατάγεται από το Σικάγο και καλείται να κερδίσει την προσοχή του κόσμου μέσα από το πρώτο του ταξίδι.

Συνάντηση με Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Στην Τουρκία, από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Οι δύο ηγέτες θα τιμήσουν την 1700ή επέτειο του Συμβουλίου της Νικαίας, έναν ιστορικό σταθμό για τον χριστιανισμό. Παρά το Σχίσμα Ανατολής-Δύσης του 1054, οι σχέσεις Ορθοδόξων και Καθολικών έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Λέων θα επισκεφθεί επίσης το Μπλε Τζαμί, την πρώτη του επίσκεψη σε μουσουλμανικό χώρο λατρείας ως πάπας, και θα τελέσει λειτουργία στο Volkswagen Arena για περίπου 5.000 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο Λίβανο, η επίσκεψη εστιάζει στην ειρήνη, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη ένταση με την επίθεση σε ανώτατο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ και τις συγκρούσεις με το Ισραήλ. Ο Πάπας θα προσευχηθεί στον τόπο της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού του 2020, θα φιλοξενήσει διαθρησκευτική συνάντηση και θα τελέσει υπαίθρια λειτουργία στην προκυμαία.