Βατικανό: Ο πάπας Λέων ΙΔ' εξέφρασε την αλληλεγγύη του στη «μαρτυρική γη» της Γάζας - iefimerida.gr

Βατικανό: Ο πάπας Λέων ΙΔ' εξέφρασε την αλληλεγγύη του στη «μαρτυρική γη» της Γάζας

Ο πάπας Λέων ΙΔ' στο μπαλκόνι
Ο πάπας Λέων ΙΔ' στο μπαλκόνι / Φωτογραφία: AP Photo
Ο πάπας Λέων ΙΔ', στο τέλος της κυριακάτικης προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό της «μαρτυρικής γης» της Γάζας.

Ακόμη, δήλωσε πως «δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση».

Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους καθολικών ενώσεων που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πίσω από ένα πανό που έγραφε «Ειρήνη για τη Γάζα», ο ποντίφικας χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη» της Γάζας.

«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση», συνέχισε. «Οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη», πρόσθεσε χειροκροτούμενος από τους πιστούς.

