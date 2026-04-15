Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ισχυρό μήνυμα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά της διαφθοράς στο Καμερούν - iefimerida.gr

Παρέμβαση με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις πραγματοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ από τη Γιαουντέ, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στο Καμερούν.

Ο ποντίφικας κάλεσε τις αρχές να επιδείξουν σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και να εντείνουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας.

Παρουσία του 93χρονου προέδρου Πολ Μπίγια, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προέτρεψε την κυβέρνηση να «εξετάσει τη συνείδησή της» και να αντισταθεί «στα καπρίτσια των πλούσιων και ισχυρών», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ηθικής και πολιτικής ευθύνης.

Ο Πάπας Λεών με τον Πρόεδρο του Καμερούν, Πολ Μπίγια /Φωτογραφία: AP

Έκκληση για ανθρώπινα δικαιώματα

Αναφερόμενος στη σύγκρουση στις αγγλόφωνες περιοχές της χώρας, ο Πάπας υπογράμμισε ότι η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τόνισε ότι οι δημόσιες αρχές οφείλουν να λειτουργούν ως «γέφυρα» ενότητας και όχι ως παράγοντας διχασμού, ακόμη και σε περιόδους ανασφάλειας και έντασης.

Αγώνας κατά της διαφθοράς

Ο Λέων ΙΔ΄ κάλεσε τις αρχές να προβούν σε ένα «θαρραλέο άλμα προς τα εμπρός», υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη και η δικαιοσύνη προϋποθέτουν την εξάλειψη της διαφθοράς.

Το Καμερούν κατατάσσεται χαμηλά στους διεθνείς δείκτες διαφάνειας, ενώ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταγγέλλουν παραβιάσεις δικαιωμάτων και την κράτηση πολιτικών κρατουμένων χωρίς καταδίκη.

Ρόλος της κοινωνίας των πολιτών

Ο ποντίφικας ανέδειξε τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών, των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των συνδικάτων για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των νέων και των γυναικών, καλώντας τους να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου κόσμου και να απορρίψουν τη λογική της βίας.

Χιλιάδες πολίτες υποδέχθηκαν τον πάπα στους δρόμους της Γιαουντέ.

Καμερουνέζοι συγκεντρώνονται για να υποδεχτούν τον ποντίφικα /Φωτογραφία: AP

Την Πέμπτη αναμένεται να επισκεφθεί τη Μπαμέντα, όπου θα τελέσει λειτουργία και θα συμμετάσχει σε συνάντηση για την ειρήνη.

Αποβίβαση - Πάπας Λεών /Φωτογραφία: AP