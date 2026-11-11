Αργεντινή: Ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε τις φυλακές Devoto -Αγκάλιασε και ευλόγησε κρατούμενους, κάποιοι ξέσπασαν σε δάκρυα [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση με τους κρατούμενους των φυλακών Devoto στο Μπουένος Άιρες είχε ο Πάπας Λέων ΙΔ' κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του στην Αργεντινή.

Σε μια στιγμή που ξεχώρισε για τη συμβολική της σημασία, ο Ποντίφικας πλησίασε τους κρατούμενους, έσφιξε τα χέρια τους, τους αγκάλιασε και ευλόγησε όσους βρίσκονταν εκεί.

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Η συγκίνηση ήταν εμφανής, με ορισμένους από τους φυλακισμένους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, καθώς είχαν την ευκαιρία να βρεθούν από κοντά με τον Άγιο Πατέρα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποστολικής περιοδείας του στη Νότια Αμερική και αποτέλεσε μία από τις τελευταίες στάσεις του στην Αργεντινή, πριν αναχωρήσει για το Περού.

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Το μήνυμα ελπίδας στους κρατούμενους

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο Πάπας έφτασε στο σωφρονιστικό συγκρότημα λίγο μετά τις 07:00 τοπική ώρα, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Ιγνάσιο Γκαρσία Κουέρβα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 70 κρατούμενοι, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι των σωφρονιστικών αρχών, υπουργοί της κυβέρνησης, εργαζόμενοι και εθελοντές της φυλακής.

Ο Λέων ΙΔ' άκουσε τις προσωπικές μαρτυρίες τριών κρατουμένων, του Κριστιάν, του Μαξιμιλιάνο και του Ρεϊνάλντο, οι οποίοι μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη ζωή τους, τις εξαρτήσεις, την παραβατικότητα, την απομάκρυνση από τις οικογένειές τους, αλλά και την προσπάθειά τους να αλλάξουν πορεία.

Στην ομιλία του, ο Ποντίφικας υπογράμμισε ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες υπάρχει η δυνατότητα μιας νέας αρχής.

«Η σημερινή σας κατάσταση μπορεί να γίνει μια ευκαιρία να ξεκινήσετε ξανά τη ζωή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους κρατούμενους να μη χάσουν την ελπίδα τους και να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους στη φυλακή ως ευκαιρία προσωπικής αλλαγής και συμφιλίωσης.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βιώνουν οι οικογένειες των φυλακισμένων, οι οποίες περιμένουν την επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων, αλλά και στους εργαζόμενους των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, τους οποίους προέτρεψε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου περιβάλλοντος, που θα προωθεί την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία.

Μετά την ομιλία του, ο Πάπας κατέβηκε από την εξέδρα, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών και χαιρέτησε προσωπικά τους παρευρισκόμενους. Έσφιξε χέρια, ευλόγησε κομποσκοίνια και αντάλλαξε θερμές κουβέντες με τους κρατούμενους, ενθαρρύνοντάς τους να κάνουν μια νέα αρχή.