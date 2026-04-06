Δύτης έφτιαξε μίνι υποβρύχιο για τον παπαγάλο του και εξερευνούν μαζί τον βυθό -Δείτε το απίθανο βίντεο - iefimerida.gr

Ένας παπαγάλος «Κουστώ» έχει γίνει viral στο διαδίκτυο καθώς είναι ίσως ο μοναδικός παπαγάλος σε όλο τον πλανήτη που κάνει καταδύσεις.



Ο ιδιοκτήτης του, Στίβεν Λόβερι, έφτιαξε για την Μπέμπε ένα προσωπικό μίνι υποβρύχιο και τώρα το πουλί «εξερευνά» μαζί του τον υποβρύχιο κόσμο στις Μπαχάμες.

Ο ατρόμητος παπαγάλος - Έχει κάνει μέχρι και ελεύθερη πτώση

Πριν πάρει μαζί του στην κατάδυση την Μπέμπε, ο Στίβεν δοκίμασε πρώτα με το μικροσκοπικό αυτοσχέδιο υποβρύχιο από δοχείο φαγητού και φιάλη αέρα paintball μέσα σε μια μπανιέρα. Αφού αποδείχθηκε ασφαλές, έβαλε μέσα το παπαγαλάκι του και βουτήξαν στον βυθό.

Στο βίντεο, η Μπέμπε περιηγείται ατάραχη ανάμεσα στους ύφαλους και τα κοράλλια. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη περιπέτεια για τον μικρό παπαγάλο.

Ο Λόβερι λέει ότι ο φτερωτός φίλος του λατρεύει να συμμετέχει παντού- έτσι έχει πάρει τον παπαγάλο του ακόμα και για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, μέσα σε ένα ειδικό κουτί στο στήθος.

Η Μπέμπε, ο παπαγάλος, μέσα στο μίνι υποβρύχιο

Οι περιπέτειες της Μπέμπε έχουν γίνει διάσημες στα social media με τους φαν να επευφημούν τον «πρωτοπόρο»παπαγάλο, ενώ άλλοι ανησυχούν για πιθανή «κακοποίηση» του πτηνού, τονίζοντας ότι ένα πουλί είναι αφύσικο να βρίσκεται τόσο μακριά από τον ουρανό.