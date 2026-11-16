Απίστευτο απρόοπτο για τον πάπα Λέοντα στο Περού: Πιστός του πέταξε ροζάριο το οποίο τον χτύπησε στο μάτι, δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την αποχαιρετιστήρια παρουσία του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού, όταν ένα ροζάριο που εκτοξεύτηκε από το πλήθος τον πέτυχε στο δεξί μάτι.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τον ποντίφικα να αντιδρά τρίβοντας το μάτι του, προτού συνεχίσει τον χαιρετισμό των πιστών.

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Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας βρισκόταν μέσα στο όχημά του και χαιρετούσε τους συγκεντρωμένους πιστούς σε αεροπορική βάση της Λίμα, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με προορισμό τη Ρώμη, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη χώρα.

Παρά το απρόοπτο, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός και ο πάπας συνέχισε κανονικά να ευλογεί τους πιστούς που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να διακόψει τον αποχαιρετισμό του.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

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Η εξαήμερη επίσκεψη και τα αντικείμενα που του έχουν προσφέρει πιστοί

Πριν αναχωρήσει για την Ιταλία, ο πάπας ευχαρίστησε τους κατοίκους του Περού για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία που του επιφύλαξαν. Πρόκειται για μια χώρα με την οποία διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς, καθώς την έχει χαρακτηρίσει «δεύτερη πατρίδα» του.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο ποντίφικας βρίσκεται αντιμέτωπος με αντικείμενα που εκτοξεύονται προς το μέρος του από ενθουσιώδεις πιστούς. Σε προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του έχει καταφέρει να πιάσει λούτρινα παιχνίδια και μικρές σημαίες που του πετούσαν, ενώ είχε αποδεχθεί και μια πίτσα που του προσέφεραν προσκυνητές από το Σικάγο, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει μέχρι την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Ένα ακόμη περιστατικό είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν, στην προσπάθειά του να πιάσει ένα αντικείμενο που είχε πετάξει κάποιος από το πλήθος, χτύπησε κατά λάθος την κάμερα εικονολήπτη που τον συνόδευε. Τότε, ο πάπας είχε σπεύσει να ζητήσει συγγνώμη από τον συνεργάτη του.