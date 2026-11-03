Πάνω από 50 Έλληνες υποψήφιοι στις αμερικανικές εκλογές: Ο υποψήφιος γερουσιαστής, οι βουλευτές, οι πολιτειακοί υπουργοί και ο «ήρωας του τρένου» - iefimerida.gr

Τη δική τους μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών δίνουν ομογενείς υποψήφιοι για να διατηρήσουν τις θέσεις τους στα δημόσια αξιώματα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Κρις Πάπας διεκδικεί θέση γερουσιαστή στο Νιου Χάμσαϊρ, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για εκπροσώπηση της ομογένειας στη Γερουσία. Παράλληλα, έξι νυν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Γκας Μπιλιράκης και η Νικόλ Μαλιωτάκη, δίνουν μάχη επανεκλογής.

Η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Ελένη Τσακοπούλου-Κουναλάκη, αλλάζει πολιτική πορεία και διεκδικεί τη θέση της ταμία της Πολιτείας. Εάν εκλεγεί, θα αναλάβει την οικονομική διαχείριση, τις δημόσιες επενδύσεις και την έκδοση ομολόγων σε μια κρίσιμη πολιτικά περίοδο.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας Άλεξ Γιαννούλιας επιδιώκει την επανεκλογή του ως πολιτειακός υπουργός Εσωτερικών στο Ιλινόις. Ταυτόχρονα, προετοιμάζεται να διεκδικήσει τη δημαρχία στο Σικάγο, στις εκλογές του ερχόμενου Φεβρουαρίου, απέναντι στον νυν δήμαρχο.

Ο νεότερος υποψήφιος, Άλεκ Σκαρλάτος, γνωστός ως «ήρωας του τρένου», διεκδικεί την επανεκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Όρεγκον. Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός έχει αποτύχει δύο φορές στο παρελθόν να εκλεγεί στο Κογκρέσο.

Περισσότεροι από 50 Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν την επανεκλογή τους σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Ποιοι Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν την επανεκλογή τους

Παράγοντες της ομογένειας που μίλησαν στο iefimerida εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα θα αποκτήσει ξανά φωνή στη Γερουσία μετά από 14 χρόνια, καθώς η τελευταία Ελληνοαμερικανίδα γερουσιαστής, Ολυμπία Σνόου, αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2013.

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Ο Κρις Πάπας, μέχρι σήμερα μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων με τους Δημοκρατικούς και με σημαντικό έργο στην προώθηση των ελληνικών θεμάτων, διεκδικεί για πρώτη φορά την εκλογή του σε θέση γερουσιαστή του Νιου Χάμσαϊρ και, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, προηγείται του αντιπάλου του, Τζον Σουνούνου.

Ο Κρις Πάπας, μέχρι σήμερα μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων με τους Δημοκρατικούς / ap

Αισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις της ομογένειας και για τους έξι νυν βουλευτές ότι θα καταφέρουν να διατηρήσουν τις έδρες τους. Τρεις από αυτούς, ο Γκας Μπιλιράκης, ο Μάικ Χαριδόπουλος και ο Τζίμι Πατρώνης, διεκδικούν την επανεκλογή τους στη Φλόριντα, η Νικόλ Μαλιωτάκη στη Νέα Υόρκη, η Ντίνα Τάιτους στη Νεβάδα και η Μάγκι Γκουντλάντερ στο Νιου Χάμσαϊρ.

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Η Ελληνίδα της Καλιφόρνιας

Η μέχρι τώρα αντικυβερνήτης της Καλιφόρνιας Ελένη Τσακοπούλου-Κουναλάκη, μέλος του Δημοκρατικού κόμματος και φίλη της Κάμαλα Χάρις, αλλάζει ρότα και διεκδικεί την εκλογή της στη θέση της ταμία της πανίσχυρης Πολιτείας. Εάν καταφέρει να εκλεγεί, θα έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης στην Καλιφόρνια, θα επιβλέπει τις δημόσιες επενδύσεις και την έκδοση ομολόγων για υποδομές καθώς και τα μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία. Η θητεία του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ολοκληρώνεται φέτος, καθώς δεν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φορά.

Φαβορί για τη θέση θεωρείται ο επίσης Δημοκρατικός Χαβιέρ Μπεσέρα, ενώ ο Νιούσομ, που ακούγεται για πιθανός υποψήφιος πρόεδρος, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών αν το πράξει η Κάμαλα Χάρις. Πάντως, η Ελένη Κουναλάκη ήταν η πρώτη γυναίκα αντικυβερνήτης στην ιστορία της Πολιτείας.

Ο Δημοκρατικός Χαβιέρ Μπεσέρα / wikipedia

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«Τρίποντο» στο Σικάγο

Ο Ελληνοαμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας Άλεξ Γιαννούλιας αγωνίζεται για την επανεκλογή του στη θέση του πολιτειακού υπουργού Εσωτερικών στο Ιλινόις. Το βλέμμα του ωστόσο είναι στραμμένο στις δημαρχιακές εκλογές του ερχόμενου Φεβρουαρίου, καθώς φιλοδοξεί να είναι ο επόμενος δήμαρχος Σικάγο, κόντρα στον σημερινό δήμαρχο Μπράντον Τζόνσον. Γεννημένος στο Σικάγο από Έλληνες γονείς, η μητέρα του κατάγεται από την Κρήτη και ο πατέρας του είχε καταγωγή από τα Καλάβρυτα, ο Άλεξ Γιαννούλιας έχει εργαστεί στις προεκλογικές καμπάνιες του Μπάρακ Ομπάμα. Επίσης, έχει διατελέσει ταμίας στο Ιλινόις μετά το τέλος της καριέρας του στο μπάσκετ, κατά την οποία είχε αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.

Ο Ελληνοαμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας Άλεξ Γιαννούλιας / fb

Στο τρένο της πολιτικής

Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1992, ο Άλεκ Σκαρλάτος είναι από τους νεότερους ομογενείς που διεκδικούν δημόσιο αξίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, έχει αποτύχει δύο φορές -το 2020 και το 2022- να εκλεγεί στο Κογκρέσο, διεκδικεί ωστόσο την επανεκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Όρεγκον, όπου ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025.

Άλεκ Σκαρλάτος, μέλος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος / apimages

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Ο Σκαρλάτος έχει γίνει γνωστός ως «ο ήρωας του τρένου», καθώς μαζί με τους φίλους του είχε εξουδετερώσει τρομοκράτη με βαρύ οπλισμό, ενώ ταξίδευε με την αμαξοστοιχία Thalys από το Άμστερνταμ προς το Παρίσι το 2015. Μετά την πράξη αυτή τιμήθηκε με το μετάλλιο του στρατιώτη στις ΗΠΑ και με την ανώτατη διάκριση του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία, ενώ η υπόθεση του τρένου έγινε ταινία, σε σκηνοθεσία του Κλιντ Ίστγουντ, και ο Άλεκ Σκαρλάτος υποδύθηκε τον εαυτό του.

Πολλοί ακόμα ομογενείς, που έχουν ξεχωρίσει στις επιχειρήσεις ή τις επιστήμες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διεκδικούν δημόσια αξιώματα, εξαργυρώνοντας τη δημοφιλία τους στις τοπικές κοινωνίες.