Τεράστια έκρηξη και φωτιά στη «Γέφυρα της Αμερικής», πάνω από τη Διώρυγα του Παναμά -Βίντεο - iefimerida.gr

Τεράστια έκρηξη σε βυτιοφόρο καυσίμων τύλιξε στις φλόγες τη «Γέφυρα της Αμερικής» στην Πόλη του Παναμά, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.



Η αρχική έκρηξη σημειώθηκε σε βυτιοφόρο και προκάλεσε φαινόμενο ντόμινο. Η πυρκαγιά γρήγορα εξαπλώθηκε σε κοντινές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη γέφυρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Διερχόμενοι οδηγοί και πολίτες κατέγραψαν το σκηνικό κόλασης, με την στιγμή της έκρηξης και τις τεράστιες φλόγες να «καταπίνουν» τη γέφυρα.

Τουλάχιστον δύο άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για έναν ακόμα αγνοούμενο.

Ανησυχία για τη Διώρυγα του Παναμά

Η Γέφυρα της Αμερικής είναι ένας ζωτικής σημασίας οδικός άξονας, μήκους 1.654 μέτρων, που εκτείνεται από την είσοδο του Ειρηνικού στη Διώρυγα του Παναμά.

Οι Αρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στη γέφυρα ενώ το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία και σε διεθνές επίπεδο, λόγω της κομβικής σημασίας της Διώρυγας του Παναμά για τη ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο.

Ωτσόσο, οι αρμόδιοι τονίζουν ότι το ατύχημα δεν προκάλεσε καμία διαταραχή στις λειτουργίες του Καναλιού και τις θαλάσσιες μεταφορές.