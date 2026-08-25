Νέα στοιχεία για τη βόμβα σε πτήση της Pan Am το 1988 -Αναβάλλεται η πρώτη δίκη για την υπόθεση στις ΗΠΑ εδώ και 40 χρόνια - iefimerida.gr

Στις 21 Δεκεμβρίου 1988, η υπερατλαντική πτήση 103 της Pan Am από τη Φρανκφούρτη προς το Ντιτρόιτ ανατινάχθηκε από βόμβα πάνω από την πόλη Λόκερμπι της Σκωτίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο φερόμενος ως κατασκευαστής της βόμβας, Αμπού Αγκίλα αλ Μαρίμι , εκδόθηκε στις ΗΠΑ στα τέλη του 2022 για να δικαστεί, στην πρώτη δίκη που διεξάγεται στην Αμερική για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση.

Ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον ανέβαλε τη δίκη του Λίβυου υπόπτου, επικαλούμενος την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και την ανάγκη η υπεράσπιση να εξετάσει νέα δεδομένα που προέκυψαν, ανατρέποντας τον αρχικό προγραμματισμό της διαδικασίας.

Η αναβολή προκλήθηκε από την ξαφνική εμφάνιση νέων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία οι εισαγγελείς αποκάλυψαν στην υπεράσπιση. Οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι έχουν συνταγματική υποχρέωση να διερευνήσουν αυτή την εξέλιξη πριν προχωρήσει η δίκη.

Ο Αλ-Μαρίμι, πρώην αξιωματικός των λιβυκών υπηρεσιών πληροφοριών, κατηγορείται ότι κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Βασικό αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η ομολογία του στις λιβυκές αρχές, η οποία έγινε δεκτή από το δικαστήριο.

Η έκρηξη στο αεροσκάφος Boeing 74-121 -με την ονομασία η «Κυρά των Θαλασσών»- είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 270 ανθρώπων -των 259 επιβαινόντων, καθώς και 11 κατοίκων στο έδαφος.

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Ανάμεσά τους ήταν 190 Αμερικανοί πολίτες που επέστρεφαν στις ΗΠΑ, ενώ η βομβιστική επίθεση στην πτήση 103 της Pan Am παραμένει έως σήμερα η πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μνημείο για τα 270 θύματα της βομβιστικής επίθεσης στην πτήση 103 της Pan Am, στο Λόκερμπι της Σκωτίας (AP Photo/Scott Heppell, Αρχείο)

Η πρώτη δίκη στις ΗΠΑ εδώ και 40 χρόνια

Η διεθνής έρευνα της αστυνομίας της Σκωτίας και του FBI υπέδειξε ως υπεύθυνους δύο πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της Λιβύης.

Ο ένας, ο Abdelbaset al-Megrahi καταδικάστηκε το 2001 σε ισόβια κάθειρξη, αποφυλακίστηκε το 2009 για ανθρωπιστικούς λόγους λόγω καρκίνου και πέθανε το 2012.

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Ο δεύτερος ύποπτος, ο Al Amin Khalifa Fhimah, αθωώθηκε.

Ο φερόμενος ως κατασκευαστής της βόμβας, Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi (Αμπού Αγκίλα Αλ-Μαρίμι προς χάριν συντομίας), εκδόθηκε στις ΗΠΑ στα τέλη του 2022 και η δίκη του αναμενόταν να ξεκινήσει στην Ουάσιγκτον στις 24 Αυγούστου 2026.

O ύποπτος Αμπού Αγκίλα αλ Μαρίμι στις φυλακές της Αλεξάνδρειας, Βιρτζίνια, ΗΠΑ, 2022 (Γραφείο Σερίφη της Αλεξάνδρειας μέσω AP)

Αυτή είναι η πρώτη δίκη που γίνεται στην Αμερική για την τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε 190 πολίτες των ΗΠΑ, ανάμεσά τους και 35 φοιτητές.

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Αναβολή λόγω «νέων στοιχείων»

Ομοσπονδιακός δικαστής της Ουάσιγκτον ανέβαλε τη Δευτέρα τη δίκη, επικαλούμενος την ανακάλυψη νέων στοιχείων που θέλουν να εξετάσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης στην υπόθεση.

Αστυνομικός στο σημείο πτώσης των συντριμμιών της πτήσης 103 της Pan Am σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Λόκερμπι της Σκωτίας (AP Photo/Martin Cleaver, αρχείο)

Η εντολή της δικαστή Ντάμπνεϊ Φρίντριχ ανέφερε την περίπλοκη φύση της υπόθεσης, τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα στοιχεία και «την ανάγκη η υπεράσπιση να καθορίσει τον καλύτερο τρόπο υπεράσπισης της υπόθεσης» ως λόγους αναβολής της δίκης. Ωστόσο δεν διευκρίνισε τη φύση των νέων αποδεικτικών στοιχείων.

Οι δικηγόροι του αλ-Μαρίμι λένε ότι οι εισαγγελείς τους αποκάλυψαν τα νέα στοιχεία το Σάββατο και πρόσθεσαν ότι «οι συνταγματικές και ηθικές υποχρεώσεις τους απαιτούν από την υπεράσπιση να διερευνήσει αυτήν την εξέλιξη».



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Φωτογραφία αρχείου της 22ας Δεκεμβρίου 1988: Το τμήμα της μύτης του Boeing της Pan Am, σε χωράφι έξω από το Λόκερμπι της Σκωτίας (AP Photo/Martin Cleaver, αρχείο)

Ερευνητές στα συντρίμμια της πτήσης 103 της Pan Am σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Λόκερμπι της Σκωτίας (AP Photo/Martin Cleaver, αρχείο)

Μάλιστα, η επιλογή των ενόρκων που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη θα καθυστερήσει, λόγω της αιφνίδιας εμφάνισης νέων αποδεικτικών στοιχείων.

Η δικαστής προγραμμάτισε ακρόαση για την 1η Σεπτεμβρίου για να συζητήσει την κατάσταση της υπόθεσης και θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις για την ημερομηνία έναρξης της δίκης του αλ-Μαρίμι.

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Οι κατηγορίες εναντίον του Λίβυου υπόπτου

Ο Αμπού Αγκίλα αλ Μαρίμι, πρώην αξιωματικός των λιβυκών υπηρεσιών πληροφοριών, κατηγορείται από τις αμερικανικές Αρχές ως ο κατασκευαστή της βόμβας που διέλυσε το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 65χρονος σήμερα αλ-Μαρίμι μετέφερε τα εκρηκτικά σε βαλίτσα από τη Μάλτα στη Φρανκφούρτη, η οποία κατέληξε στην πτήση 103 στο Λονδίνο.

Αν και ο ίδιος αρχικά δήλωνε αθώος, η δικαστής επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί ως βασικό αποδεικτικό στοιχείο μια προηγούμενη ομολογία του πρώην μυστικού πράκτορα στις λιβυκές αρχές, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι αποσπάστηκε υπό πίεση.

Ο αλ Μαρίμι αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για καταστροφή αεροσκάφους με αποτέλεσμα τον θάνατο επιβατών, που επισύρουν ισόβια κάθειρξη.