Κινηματογραφικές σκηνές στο Παλέρμο, στην κηδεία «νονού» της Κόζα Νόστρα -Η μαφία ανάγκασε τον κόσμο να κλείσει τα μαγαζιά του για να περάσει η πομπή - iefimerida.gr

Σάλο προκάλεσε στην Ιταλία η κηδεία «νονού» της σικελικής μαφίας στο κέντρο του Παλέρμο, όπου πολλά καταστήματα αναγκάστηκαν να κλείσουν, αλλά σταμάτησε η κυκλοφορία και σε δρόμους, για να περάσει η νεκρική πομπή.

Η κηδεία του Εμανουέλε Ρουμπίνο, ενός 36χρονου «αφεντικού» καταδικασμένου για υποθέσεις της μαφίας, προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις καθώς η τελετή εξελίχθηκε σε δημόσια επίδειξη ισχύος από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στους τουρίστες.

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Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, η Κόζα Νόστα επέβαλλε «εξαναγκαστική λαϊκή συμμετοχή» στην κηδεία του Εμανουέλε Ρουμπίνο, αναγκάζοντας τους εμπόρους της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς του Παλέρμο, Μπαλαρό, να «κατεβάσουν τα ρολά σε ένδειξη πένθους» την ώρα που περνούσε η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Ρουμπίνο.

Μέλη του οργανωμένου εγκλήματος σταμάτησαν αυθαίρετα την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο της πόλης, και προπορεύονταν την νεκρικής πομπής με κροτίδες, βεγγαλικά και μοτοσικλέτες, ενώ οι πολίτες και οι τουρίστες παρακολουθούσαν τρομαγμένοι.

Περίπου 200 άτομα συνόδευσαν το φέρετρο από τη συνοικία Μπαλαρό μέχρι το ιστορικό κέντρο του Παλέρμο, διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο Via Maqueda. Η πομπή συνοδεύτηκε από δεκάδες μοτοσικλέτες, κορναρίσματα, καπνογόνα, βεγγαλικά και επικίνδυνους ελιγμούς με σκούτερ.

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Οργή στην τοπική κοινωνία

Το «θέαμα» και η επιβολή του νόμου του μαφιόζικου παρακράτους τρόμαξε τουρίστες και εξόργισε χιλιάδες κατοίκους στο Παλέρμο.

Οι τοπικές αρχές και η αστυνομία αντέδρασαν έντονα στην παρακώλυση της εμπορικής δραστηριότητας και της κυκλοφορίας, καθώς τέτοιες δημόσιες τελετές απαγορεύονται ρητά από την ιταλική νομοθεσία για την καταπολέμηση της μαφίας.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε ο δήμαρχος Ρομπέρτο Λαγκάλα.

Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι «όταν ειδοποιήθηκε η δημοτική αστυνομία, τα μέλη της δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν την συνέχιση της πομπής».

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Πέντε Αστέρων (M5S) Τζουζέπε Αντότσι, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ανοιχτή πρόκληση προς το κράτος και τους δημοκρατικούς θεσμούς», ζητώντας εξηγήσεις για το πώς επετράπη μια τέτοια πομπή στο κέντρο της πόλης.

