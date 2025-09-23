Παλαιστίνη: Συγκεντρώσεις στη Δυτική Όχθη για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους - iefimerida.gr

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε αρκετές πόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για να γιορτάσουν το κύμα αναγνωρίσεων του Κράτους της Παλαιστίνης.



Την επομένη της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία και αρκετές ακόμη χώρες από το βήμα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο ενός ιστορικού κινήματος, αλλά με συμβολική πρωτίστως σημασία, περισσότεροι από εκατό άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ραμάλας όπου έχει την έδρα της η Παλαιστινιακή Αρχή.

Κρατώντας τις σημαίες των χωρών αυτών, σε ένα ανάμικτο κλίμα χαράς και πίκρας, ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «σταματήστε τη γενοκτονία» ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν εθνικιστικά συνθήματα.

Ηγετικά στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής ή της Φάταχ -το πολιτικό κίνημα του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς- πήγαν στη συγκέντρωση για να σφίξουν τα χέρια και να χαμογελάσουν μπροστά στις πολλές κάμερες.

«Η αναγνώριση αυτή είναι ένα πρώτο στάδιο σε μια διαδικασία που ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, γενικός γραμματέας της Φάταχ. «Είναι το αποτέλεσμα ενός και πλέον αιώνα αντίστασης και αποφασιστικότητας του λαού μας». Ακούγοντας τις ομιλίες από το βήμα του ΟΗΕ το βράδυ της Δευτέρας, βεβαίως και συγκινήθηκε, πρόσθεσε.

«Ήρθαμε σήμερα να πούμε ευχαριστώ στις χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, αλλά και να τους ζητήσουμε να συνεχίσουν να μας στηρίζουν για να σταματήσει ο πόλεμος. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να αναλάβει τις ευθύνες του», δήλωσε η 39χρονη Μαϊσούν Μαχμούντ, επίσης μέλος της Φάταχ.

«Είμαι χαρούμενη που βλέπω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την τύχη μας. Πρέπει να γνωρίζει ότι εμείς στηρίζουμε την ειρήνη, δεν θέλουμε πια να χυθεί ούτε μια σταγόνα αίματος», πρόσθεσε.

«Να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία που γίνεται»

Στο βόρειο τμήμα του κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους, στην Τουλκάρεμ, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να κρατήσουν σημαίες γαλλικές, βελγικές, ιρλανδικές, των χωρών που αναγνωρίζουν πλέον την Παλαιστίνη.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν κρατά μυστικό ότι θέλει να προσαρτήσει παλαιστινιακά εδάφη. Τα οδοφράγματα πολλαπλασιάζονται, σχίζοντας τη Δυτική Όχθη σε ένα πλήθος από νησίδες, όλο και πιο απομονωμένες οι μεν από τις δε.

Σε αυτή τη συγκυρία, οι ανακοινώσεις της αναγνώρισης προκαλούν σε κάποιους την επιθυμία να γιορτάσουν και σε άλλους μια πικρή διαπίστωση της παλαιστινιακής πραγματικότητας.

«Η Παλαιστίνη εξοντώνεται σήμερα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη με διάφορους τρόπους", δήλωσε η Τζαμιλά Αμπντούλ που κατοικεί στο Μπιρ Ναμπάλα, ένα χωριό μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Ραμάλας. "Αν θέλουν να αναγνωρίσουν κάτι, πρέπει να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία που εκτυλίσσεται σήμερα».