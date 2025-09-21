Αμπάς για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά: Βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη - iefimerida.gr

Την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά σχολίασε ο παλαιστίνιο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα βήμα προς μία «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Αυτό υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.