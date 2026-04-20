Πακιστανός αξιωματούχος εκφράζει σιγουριά πως το Ιράν θα πειστεί να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Πακιστανός αξιωματούχος εκφράζει σιγουριά πως το Ιράν θα πειστεί να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Αφίσες με τις «συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ», στην πρωτεύουσα του Πακιστάν / AP
Το Πακιστάν θεωρεί ότι θα καταφέρει να πείσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Αυτό δήλωσε σήμερα Δευτέρα στο πρακτορείο Reuters αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης, υπό καθεστώς ανωνυμίας, και καθώς η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει αν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ.

«Έχουμε λάβει θετικά μηνύματα από το Ιράν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να είναι εδώ όταν θα αρχίσουμε τις συνομιλίες αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Συμπλήρωσε πως η πακιστανική κυβέρνηση διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, καθώς η τρέχουσα εκεχειρία πλησιάζει στη λήξη της.

Αν και το πρωί τα δεδομένα έδειχναν ακύρωση των συνομιλιών στο Πακιστάν, οι δηλώσεις Τραμπ και του Ιρανού προέδρου Πεζεσκιάν άνοιξαν ένα παράθυρο για πραγματοποίησή τους.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Εμπόδιο για τις συνομιλίες οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας»

Σε επικοινωνία που είχε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον Πακιστανό ομόλογό του, υποστήριξε πως οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Αραγτσί είπε στον Νταρ ότι το Ιράν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του θέματος, θα αποφασίσει για τα βήματα που θα ακολουθήσει.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

