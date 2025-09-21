 Πακιστάν: Τρία πτώματα διεμφυλικών γυναικών «γαζωμένα» από σφαίρες, ανακάλυψε η αστυνομία στο Καράτσι - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Τρία πτώματα διεμφυλικών γυναικών «γαζωμένα» από σφαίρες, ανακάλυψε η αστυνομία στο Καράτσι

Πακιστάν πτώματα
Η αστυνομία του Πακιστάν ανακάλυψε τα πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών στην άκρη ενός δρόμου / Φωτογραφία: χ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η αστυνομία του Πακιστάν ανακάλυψε τα «γαζωμένα με σφαίρες» πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών στην άκρη ενός δρόμου.

«Βρέθηκαν τα γαζωμένα με σφαίρες πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζάβεντ Άχμεντ Άμπρο, αξιωματούχος της αστυνομίας του Καράτσι. «Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να τα ταυτοποιήσουμε», δήλωσε ακόμα προσθέτοντας ότι είναι ακόμα «πολύ νωρίς για να ξέρουμε το κίνητρο αυτών των φόνων».

Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συνοικία Μέμον Γκοθ του Καράτσι.

Ο επικεφαλής της επαρχίας Σιντ έδωσε εντολή στην αστυνομία «να συλλάβει αμέσως τους δολοφόνους». «Τα διεμφυλικά πρόσωπα αποτελούν ένα ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας και οφείλουμε όλοι να τα αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και σεβασμό», πρόσθεσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για ανησυχητική αύξηση της βίας με στόχο τα διεμφυλικά άτομα στο Πακιστάν.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πακιστάν πτώματα διεμφυλικοί

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ